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頂呱呱「買一送一、88元套餐」連29天開吃！2月新年優惠券必收，加碼好運餐下殺69折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
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炸物控站出來！頂呱呱繼早前推出「一斤雞」180元活動、「100元套餐」，因應春節特別推出「新年發財券」，2/1起於指定時段到全台門市出示畫面，即可享有人氣品項買一送一、88元超值套餐優惠，再加碼飽足系「哞～一個好運餐」，超狂好康一路開吃到3/1！

圖／頂呱呱提供
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頂呱呱2021祭出「新年發財券」，2/1開始至3/1每天11:00至17:00期間，凡到店出示優惠券畫面，購買兩份「呱呱包」、「大份地瓜薯條」、「5入阿勇雞塊」或「35元飲品」，其中一份由頂呱呱招待，同品項限購一份。

圖／頂呱呱提供
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除了買一送一吃喝時間，活動包含銅板價88元套餐專區，一共有五種套餐供選擇，出動店內明星商品呱呱包、地瓜薯條、辣味炸雞、阿勇雞塊、甜甜包，比之前百元活動更划算！組合包含「辣味炸雞X1+甜甜包X2+35元飲品」、「辣味雞翅X3+阿勇雞塊X5+35元飲品」、「呱呱包X1+地瓜薯條(中)+35元飲品」、「甜甜包X2+地瓜薯條(大)+35元飲品」、「呱呱包X1+甜甜包X2+35元飲品」。提醒大家以上優惠活動皆不適用於外送服務、APP預約點餐，且不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。

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此外，大胃王絕對不能錯過2/1至3/1同步推出的「哞～一個好運餐」，特價270元的套餐吃得到200g原味雞塊、3支辣味雞翅、2顆呱呱包、大份地瓜薯條、2杯35元飲料，原價391下殺69折，和好友分享也能吃飽喝足。而活動期間內凡消費滿200元，還能免費獲得頂呱呱獨家設計紅包袋一份，用獨特趣味標語「買頂呱呱拿這包」、「國旅補助用這包」、「今年振興靠這包」過好年，數量有限贈完為止。

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