快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

免費送香檳氣泡酒！五星「台北萬豪酒店」3餐廳搶推情人節套餐，威靈頓牛排必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，限定套餐免費贈氣泡酒或香檳。 圖／台北萬豪酒店官網
五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，限定套餐免費贈氣泡酒或香檳。 圖／台北萬豪酒店官網

雖然近來都是「過年春節」的相關資訊，不過別忘了，再不到一個月的2月14日，大年初三同時也是情人節喔。這回國際五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，不論是夫妻、情侶還是曖昧的中的男男女女，快搶先訂購一波犒賞自己與心目中的那個人吧！

在Garden Kitchen裡享受「偽出國」義大利的浪漫

台北萬豪酒店旗下的Garden Kitchen是高級義大利料理，更親自邀請羅馬主廚Chef Vito研發情人節專屬套餐，像是前菜湯品有利沃諾番茄海鮮湯，副餐有茄汁義式肉腸貝殼麵與炸披薩，厲害的是主餐是有兩種選擇，分別為爐烤美國肋眼牛排或碳烤波士頓龍蝦(半隻)佐新鮮黑松露。而當天享有情人節套餐的消費者，每份套餐都會免費送六十四十橙味氣泡酒一瓶，讓情人節不同凡響。

限定日期：2021.02.14

供應時段：晚上18:00-22:00(最後點餐21:00)

價格：TWD.2,880/每人每套(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7957

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

加一點情人節「重口味」，首選Mark's Teppanyaki鐵板料理

若是情侶兩人都喜歡重口味的料理，一定要吃吃看Mark's Teppanyaki的頂級鐵板料理，像是主餐有三種肉類供選擇，包含和牛沙朗牛排、美國頂級肋眼牛排與紐西蘭羊小排，另外還有搭配的前饌、鮮翠沙拉與湯品。更重要的是只要點情人節套餐，一樣享有每份套餐再贈六十四十橙味氣泡酒一瓶，剛好可以中和一些鐵板料理的「濃」，迸發出專屬另一半的味覺饗宴。

限定日期：2021.02.14

價格：TWD.3,600起/每人每套(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7952

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

香檳點綴浪漫，INGE'S Bar & Grill推情人節威靈頓牛排

如果想要大快朵頤，INGE'S Bar & Grill的情人節威靈頓牛排簡直必吃，肉質新鮮Q彈，縱切面切下，滿滿的肉汁留下，讓人食指大動，除此之外，還有配餐和風冰鮑沙拉、煙燻干貝和鮮濃海膽烤布蕾。每份套餐還贈送滿滿愛意的粉紅香檳兩杯、浪漫玫瑰花乙朵及活力雞精一瓶，到INGE'S Bar & Grill用餐還能享受高空城市景觀，非常適合在這裡創造情人節回憶。

限定日期：2021.02.14

供應時段：18:00-21:30(最後點餐21:00)

價格：TWD.8,000/雙人套餐(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7997(16:00-01:00)

台北萬豪酒店「高空酒吧餐廳」INGE'S Bar & Grill也加入ITF行列。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店「高空酒吧餐廳」INGE'S Bar & Grill也加入ITF行列。圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

延伸閱讀：

五星「Buffet第二位0元」！台北國泰萬怡酒店2/28前自助餐「55折優惠」快衝

過年「雞佛料理」無限吃！千葉火鍋2月好康一次看，壽星吃鍋最低5折

相關新聞

免費送香檳氣泡酒！五星「台北萬豪酒店」3餐廳搶推情人節套餐，威靈頓牛排必吃

雖然近來都是「過年春節」的相關資訊，不過別忘了，再不到一個月的2月14日，大年初三同時也是情人節喔。這回國際五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，不論是夫妻、情侶還是曖昧的中的男男女女，快搶先訂購一波犒賞自己與心目中的那個人吧！

過年「雞佛料理」無限吃！千葉火鍋2月好康一次看，壽星吃鍋最低5折

過年吃鍋還能免費加菜，鍋控一定要把握！連鎖鍋物品牌 「千葉火鍋」以平價、豐盛的自助區料理深植人心，即將迎來農曆新年，千葉火鍋也祭出相關優惠，除了延續一月份壽星優惠最低5折開鍋外，還將於除夕至初三期間提供「雞佛料理」無限吃的好康，替饕客在過節團圓時刻年菜加料，用美食來慶祝新年到來！

熊大抱枕帶回家！藏壽司推出13款「LINE FRIENDS扭蛋」　玉子燒熊大、鮪魚熊美吊飾太萌

來自日本的「藏壽司」，自2月1日起攜手LINE FRIENDS，限時推出13款期間限定的特色扭蛋，包括有結合藏壽司與BR...

限時買1送1！「林記海南雞飯」還有肉骨茶、叻沙海鮮麵

主打海南雞飯等南洋料理的「林記海南雞飯」，日前已正式於微風南山內的BreezeSuper南山旗艦店開幕，提供海南雞飯、海...

摩斯漢堡「玉米濃湯、副餐點心免費吃」挺醫護！限時2周套餐優惠全民可享

本土疫情升溫，為向防疫前線的醫護人員致敬，摩斯漢堡推出「健康吃、挺醫護」專案，即日起至2/7凡出示醫護相關證件，即可免費享用玉米濃湯或招牌點心。而活動也同步推出全民可享的套餐優惠，包含早餐元氣組合「咖

求老闆明年「加倍奉還」！ 網友心中最想念的「10大尾牙環節」

尾牙停辦！員工最想念這些今年因為有疫情的關係，許多公司、企業早早就宣佈要取消尾牙，近日更因為本土疫情升溫，讓更多的公司把尾牙取消、延後，雖然尾牙停辦了，不過關於尾牙的討論可是一點都沒有減少，究竟網友們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。