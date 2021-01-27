免費送香檳氣泡酒！五星「台北萬豪酒店」3餐廳搶推情人節套餐，威靈頓牛排必吃

雖然近來都是「過年春節」的相關資訊，不過別忘了，再不到一個月的2月14日，大年初三同時也是情人節喔。這回國際五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，不論是夫妻、情侶還是曖昧的中的男男女女，快搶先訂購一波犒賞自己與心目中的那個人吧！

在Garden Kitchen裡享受「偽出國」義大利的浪漫

台北萬豪酒店旗下的Garden Kitchen是高級義大利料理，更親自邀請羅馬主廚Chef Vito研發情人節專屬套餐，像是前菜湯品有利沃諾番茄海鮮湯，副餐有茄汁義式肉腸貝殼麵與炸披薩，厲害的是主餐是有兩種選擇，分別為爐烤美國肋眼牛排或碳烤波士頓龍蝦(半隻)佐新鮮黑松露。而當天享有情人節套餐的消費者，每份套餐都會免費送六十四十橙味氣泡酒一瓶，讓情人節不同凡響。

限定日期：2021.02.14

供應時段：晚上18:00-22:00(最後點餐21:00)

價格：TWD.2,880/每人每套(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7957

圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網

加一點情人節「重口味」，首選Mark's Teppanyaki鐵板料理

若是情侶兩人都喜歡重口味的料理，一定要吃吃看Mark's Teppanyaki的頂級鐵板料理，像是主餐有三種肉類供選擇，包含和牛沙朗牛排、美國頂級肋眼牛排與紐西蘭羊小排，另外還有搭配的前饌、鮮翠沙拉與湯品。更重要的是只要點情人節套餐，一樣享有每份套餐再贈六十四十橙味氣泡酒一瓶，剛好可以中和一些鐵板料理的「濃」，迸發出專屬另一半的味覺饗宴。

限定日期：2021.02.14

價格：TWD.3,600起/每人每套(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7952

圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網

香檳點綴浪漫，INGE'S Bar & Grill推情人節威靈頓牛排

如果想要大快朵頤，INGE'S Bar & Grill的情人節威靈頓牛排簡直必吃，肉質新鮮Q彈，縱切面切下，滿滿的肉汁留下，讓人食指大動，除此之外，還有配餐和風冰鮑沙拉、煙燻干貝和鮮濃海膽烤布蕾。每份套餐還贈送滿滿愛意的粉紅香檳兩杯、浪漫玫瑰花乙朵及活力雞精一瓶，到INGE'S Bar & Grill用餐還能享受高空城市景觀，非常適合在這裡創造情人節回憶。

限定日期：2021.02.14

供應時段：18:00-21:30(最後點餐21:00)

價格：TWD.8,000/雙人套餐(需額外10%服務費)

訂位：(02)2175-7997(16:00-01:00)

台北萬豪酒店「高空酒吧餐廳」INGE'S Bar & Grill也加入ITF行列。圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店官網

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