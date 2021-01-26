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過年「雞佛料理」無限吃！千葉火鍋2月好康一次看，壽星吃鍋最低5折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
千葉火鍋農曆新年期間祭出「雞佛料理」無限吃好康。 圖／千葉火鍋
千葉火鍋農曆新年期間祭出「雞佛料理」無限吃好康。 圖／千葉火鍋

過年吃鍋還能免費加菜，鍋控一定要把握！連鎖鍋物品牌 「千葉火鍋」以平價、豐盛的自助區料理深植人心，即將迎來農曆新年，千葉火鍋也祭出相關優惠，除了延續一月份壽星優惠最低5折開鍋外，還將於除夕至初三期間提供「雞佛料理」無限吃的好康，替饕客在過節團圓時刻年菜加料，用美食來慶祝新年到來！

圖／千葉火鍋
圖／千葉火鍋

配合農曆新年，各大餐飲品牌將調整營運時間與用餐價格，千葉火鍋也於近日於官網上宣布相關事宜，同時宣布2月份優惠活動，2月首波優惠祭出壽星本人當月吃鍋75折優惠，持有「享味卡」壽星則可享有當月吃鍋5折優惠，且當月壽星不限優惠次數，不管來幾次，次次享折扣，連續吃一整個月最划算。

除了2月壽星吃鍋最低5折優惠外，千葉火鍋也將於農曆新年期間除夕至初三祭出雞佛料理吃到飽好康，活動期間依照不同分店提供的菜單，提供如鐵板雞佛、雞佛串、麻油雞佛等美味料理，統統無限量供應，替大家的年菜升級加料，用美味料理度過難忘的新春假期。

千葉火鍋「雞佛料理」肥美有彈性。 圖／千葉火鍋
千葉火鍋「雞佛料理」肥美有彈性。 圖／千葉火鍋

千葉火鍋2月優惠一次看

1.壽星優惠

活動期間：2021/02/01-02/28

壽星至全省千葉用餐，持享味卡壽星本人5折優惠。

壽星至全省千葉用餐，壽星本人享75折優惠（2/11-2/16除夕至初五不適用）

壽星本人持享味卡至「新千葉火鍋西門町店」享85折（C餐不適用、2/11-2/16除夕至初五不適用）

春節限制：春節期間2/11~2/16暫停一般壽星優惠

2.春節限定「雞佛料理」無限吃

活動期間：2021/02/11-02/14（除夕到初三）

活動內容：全台千葉火鍋「雞佛料理」無限量供應（新千葉火鍋-西門町店不適用）

千葉火鍋2月壽星最低5折開吃。 圖／千葉火鍋
千葉火鍋2月壽星最低5折開吃。 圖／千葉火鍋

千葉火鍋過年期間祭出「雞佛料理」無限吃好康。 圖／千葉火鍋
千葉火鍋過年期間祭出「雞佛料理」無限吃好康。 圖／千葉火鍋

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