摩斯漢堡「玉米濃湯、副餐點心免費吃」挺醫護！限時2周套餐優惠全民可享

本土疫情升溫，為向防疫前線的醫護人員致敬，摩斯漢堡推出「健康吃、挺醫護」專案，即日起至2/7凡出示醫護相關證件，即可免費享用玉米濃湯或招牌點心。而活動也同步推出全民可享的套餐優惠，包含早餐元氣組合「咖喱豬排堡+冰紅茶」69元、活力組合「藜麥薑燒珍珠堡+冰紅茶」89元優惠價，讓民眾一起參與挺醫護活動。

圖／摩斯漢堡提供

為感謝第一線醫護人員，摩斯漢堡即日起至2/7推出「健康吃 挺醫護」活動，只要出示醫護相關證件，點購元氣組合或活力組合，即可免費獲得玉米濃湯乙杯，或更換成「方塊薯餅、抹茶紅豆米派、蒟蒻、小份薯條」四擇一，一般民眾亦可用20元加購。套餐組合優惠無需醫護證件，早餐10點半前點購原價85元的元氣組合，可用69元優惠價選擇咖哩豬排堡或元氣牛肉蛋堡，搭配冰紅茶；10點半後則可選擇「藜麥薑燒珍珠堡/薑黃薑燒珍珠堡」配「冰紅茶」，組合原價110元限時89元。

圖／摩斯漢堡提供

另外，摩斯漢堡因應春節也特別新推「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」兩款豪華餐點。海味十足的「五福櫻花蝦珍珠堡」每份109元，嚴選屏東東港櫻花蝦，吃得到鮮蝦、扇貝、魷魚，「吉祥起司和牛堡」則使用100%澳洲和牛肉製成漢堡肉排，再佐入柑橘風味醬、生菜、芥末起司醬，售價99元，期間限定別錯過。

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