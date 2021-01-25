求老闆明年「加倍奉還」！ 網友心中最想念的「10大尾牙環節」

尾牙停辦！員工最想念這些

今年因為有疫情的關係，許多公司、企業早早就宣佈要取消尾牙，近日更因為本土疫情升溫，讓更多的公司把尾牙取消、延後，雖然尾牙停辦了，不過關於尾牙的討論可是一點都沒有減少，究竟網友們心中最想念尾牙的哪個環節呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，關於尾牙的各個環節中，有哪些項目是最受到網友所討論的。

老闆們！今年沒辦成尾牙，筆記可是要記下來，明年尾牙，員工最重視的就是這10大尾牙環節啦！

第十名－宣布加薪、調薪

不少老闆會在尾牙中宣布明年度的薪水調整計畫，也就是俗稱的「加薪」啦，網友認為之所以最期待這個環節，是因為這是會影響到未來工作薪水發展的重要環節，因此不只是期待，由衷的希望老闆可以為自己的薪水多多關照。

第九名－老闆、主管表演

有網友說到今年因為尾牙取消，看不到老闆們表演的姿態，甚是可惜，有些公司老闆會在尾牙舞台上大展舞姿或歌喉，被許多員工視為是一種「娛樂」，因此希望今年雖然沒辦成尾牙，也希望老闆、主管們好好練習，明年大發表。

image source: 翻攝自YouTube

第八名－同事、員工表演

雖然尾牙表演對於不少員工來說是痛苦的回憶，但因為尾牙取消的緣故，讓不少網友開始懷念起這項環節，還有人認為，尾牙表演的事前準備更可以讓員工們增加團結與向心力，因此仍然有人期待著明年可以再次看到同事們的演出。

第七名－有趣的遊戲

有些公司會在尾牙中穿插一些餘興節目，遊戲通常是一個可以炒熱現場氣氛的活動，有些遊戲還會搭配酒飲或者是獎金來激勵大家參與，有時更事關部門的榮譽感，因此格外緊張又刺激，是頗受到上班族喜愛的環節，因而會特別想念。



第六名－宣布年終

不少企業會在尾牙時宣布年終獎金，年終獎金可以領幾個月，有沒有得領，在這個許多公司受疫情影響的世代裡，格外受到上班族們的關注，甚至有網友認為尾牙可以取消，但年終可千萬不能沒有呢，可見這個環節對許多上班族來說非常重要。

第五名－藝人、歌手演出

每年尾牙，企業之間也會比拼誰家請來的歌手陣容特別「大咖」，人力銀行也針對這個環節在公司、企業對員工調查，普遍上班族最希望請到的歌手無非就是線上當紅歌手，例如五月天、田馥甄、張惠妹、林俊傑、蕭敬騰、蔡依林等歌手都是員工們的希望可以在尾牙看見的明星清單，在公司尾牙就能聽到歌手的演出，就不需要去演唱會了，對於尾牙來說也是相當重要的環節。

第四名－喝不完的酒水

酒精飲料可以說是炒熱氣氛的利器，特別是在辛苦了一年，許多員工會在這個時候透過酒飲來放鬆，也常出現許多網友在尾牙祭時分享同事、老闆們之間喝醉的糗態，因此也有不少上班族期待可以在尾牙上喝到平常較難接觸到的酒飲，好好透過酒精的催化，釋放這一年的辛勞。（網路溫度計提醒您，未滿18歲禁止飲酒，酒後不開車、開車不喝酒，理性飲酒）

第三名－拱加碼、捐出來

通常在獎金發放、尾牙抽獎中，倘若老闆的獎金不夠多，或者是主管抽到了大紅包、人氣獎品，底下員工們就會拱這些老闆、主管們「加碼」紅包或現金獎，或者是將抽到的獎金、獎品給捐出來，這個時候通常也是尾牙中氣氛相當高漲的環節，也因此讓不少網友特別期待與想念這個環節的出現，不過今年因為疫情，也讓不少老闆與主管可以暫時「鬆口氣」。

第二名－桌菜、食物

尾牙的一大重點，當然也要打打牙祭，有的公司企業為了慰勞員工一年的辛苦，會在尾牙時端出高檔、好吃的料理，因此會受到某些員工的期待。不過尾牙時通常也會有許多「應付菜色」出現，雖然料理會讓人感覺沒這麼美味，但今年連吃都吃不到，就也讓許多員工開始懷念那些即便不好吃也有被公司餵飽的感覺。

第一名－摸彩、抽獎

員工們最期待的當然是摸彩、抽獎的環節，在年末的時刻，大家總是希望一整年的辛苦可以有一些回饋，因此當然希望可以從公司這裡拿到一些獎金或者是獎品，但今年取消的關係，讓不少公司「省了一筆」，就也讓一些員工們特別想念這個環節，就算是一些小家電、小紅包也沒關係，希望至少可以有機會參加抽獎。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月21日至2021年01月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尾牙最想念的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」