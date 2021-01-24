欣葉紅包免費領！「1600元折扣金」全民皆可拿　欣葉8大餐飲品牌皆適用

憑藉台菜料理起家的「欣葉國際餐飲集團」，除了日前新開提供半自助吧的餐酒館「欣葉俱樂部」成為話題中心，其實集團月初也悄悄祭出了免費紅包。欣葉2/28前每週不限量發放200元折扣金，只要加入LINE好友即可領取，最高有機會獲得總價值1600元的折價券，至旗下8大品牌像是欣葉台菜、欣葉日本料理等店用餐皆適用，現場折抵金額無上限，饕客們2021首波春節紅包絕對必收！

圖／欣葉LINE折扣金頁面

即日起至2/28，凡加入欣葉LINE好友，點選領紅包按鈕即可免費獲得折扣券。活動週週贈送200元折扣金，每週一至日可領取一次，代表若從1/4就已參與的民眾，截至最後活動可獲得總價值達1600元的折扣金。領取後隔週即生效，平日週一至週五到店內用皆可使用，截至4/30前到店用餐，滿額1000元即可使用一張優惠券，滿2000元可用兩張，以此類推，使用張數無上限。

欣葉小聚。圖／欣葉提供

值得一提的是，旗下的欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本料理、欣葉呷哺呷哺、咖哩匠、金爸爸及唐點小聚共8大品牌皆通用，讓人省荷包吃台式料理、日式吃到飽、星馬美食，不過最新開幕的餐酒館「欣葉俱樂部」則不參與此活動。提醒大家服務費依原價計費，同組點餐金額可累計，活動無法與其他優惠併用，外帶、外賣及伴手禮亦不適用。

若撇除今（24）日，還有5大紅包能蒐集，時段分別為1/25-1/31、2/1-/27、2/8-2/14、2/15-2/21、2/22-2/28，價值1000元的折扣金趕緊免費領起來吧！

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