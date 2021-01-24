快訊

賀錦麗親戚在就職典禮穿30萬元Nike鞋 引發搶購

泰羽賽／逆轉差一步 戴資穎連兩周居亞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欣葉紅包免費領！「1600元折扣金」全民皆可拿　欣葉8大餐飲品牌皆適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／欣葉國際餐飲集團官網、欣葉提供
圖／欣葉國際餐飲集團官網、欣葉提供

憑藉台菜料理起家的「欣葉國際餐飲集團」，除了日前新開提供半自助吧的餐酒館「欣葉俱樂部」成為話題中心，其實集團月初也悄悄祭出了免費紅包。欣葉2/28前每週不限量發放200元折扣金，只要加入LINE好友即可領取，最高有機會獲得總價值1600元的折價券，至旗下8大品牌像是欣葉台菜、欣葉日本料理等店用餐皆適用，現場折抵金額無上限，饕客們2021首波春節紅包絕對必收！

圖／欣葉LINE折扣金頁面
圖／欣葉LINE折扣金頁面

即日起至2/28，凡加入欣葉LINE好友，點選領紅包按鈕即可免費獲得折扣券。活動週週贈送200元折扣金，每週一至日可領取一次，代表若從1/4就已參與的民眾，截至最後活動可獲得總價值達1600元的折扣金。領取後隔週即生效，平日週一至週五到店內用皆可使用，截至4/30前到店用餐，滿額1000元即可使用一張優惠券，滿2000元可用兩張，以此類推，使用張數無上限。

欣葉小聚。圖／欣葉提供
欣葉小聚。圖／欣葉提供

值得一提的是，旗下的欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本料理、欣葉呷哺呷哺、咖哩匠、金爸爸及唐點小聚共8大品牌皆通用，讓人省荷包吃台式料理、日式吃到飽、星馬美食，不過最新開幕的餐酒館「欣葉俱樂部」則不參與此活動。提醒大家服務費依原價計費，同組點餐金額可累計，活動無法與其他優惠併用，外帶、外賣及伴手禮亦不適用。

若撇除今（24）日，還有5大紅包能蒐集，時段分別為1/25-1/31、2/1-/27、2/8-2/14、2/15-2/21、2/22-2/28，價值1000元的折扣金趕緊免費領起來吧！

延伸閱讀：

信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

獨家「貓咪蘋果派」青森蘋果內餡太欠吃！貓咪生吐司插旗南港CITYLINK

人氣美食

相關新聞

欣葉紅包免費領！「1600元折扣金」全民皆可拿　欣葉8大餐飲品牌皆適用

憑藉台菜料理起家的「欣葉國際餐飲集團」，除了日前新開提供半自助吧的餐酒館「欣葉俱樂部」成為話題中心，其實集團月初也悄悄祭出了免費紅包。欣葉2/28前每週不限量發放200元折扣金，只要加入LINE好友即

肯德基2大優惠碼快閃！269元神券回歸、全新「雙濃金沙起司雞套餐」只要118

炸雞控、蛋撻迷即日就開吃！肯德基曾於雙十一推出的269元優惠套餐，這次化身尾牙神券限時回歸，讓粉絲用優惠碼平價開吃「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」組合；而喜愛濃郁鹹甜滋味的人，1/26起至2

信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

憑台菜料理起家的「欣葉國際餐飲」擁有「欣葉台菜餐廳」、「欣葉小聚」、「欣葉·鐘菜」等品牌，另有日式百匯Buffet「欣葉日本料理」備受喜愛。如今欣葉乘勝追擊，以欣葉台菜為基礎，聯手「台酒埔里酒廠」、「

考卷秀出來！考100分「達美樂請你吃披薩」　連3天全台免費送8千個

學期剛結束，全球最大披薩連鎖品牌達美樂全台門市將於1月25日~1月27日，免費發送8,000個披薩，獎勵學生們勤勉向學。...

店家拖餐態度差、餐點莫名消失？ 「外送員vs.叫外送」五大賭爛事件最火大

叫外送vs外送員的地雷有什麼？懶人經濟正夯，2020年更因為疫情影響，外送平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外送員還是叫外送的消費者，都遇到許多摩擦，從網路上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些

美麗華影城攜手SOU·SOU！4款聯名「雨傘、漁夫帽」超想要　最低79元入手

來自京都的設計品牌SOU・SOU，其融合傳統與現代元素的設計美學深受文青族喜愛，近期紛紛與台灣品牌合作推出聯名系列，這回攜手美麗華影城，以經典「十數」元素延伸出數款簡約、實用且時髦的聯名系列，讓SOU・SOU品牌粉絲把簡單的美好帶入生活裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。