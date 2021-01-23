肯德基2大優惠碼快閃！269元神券回歸、全新「雙濃金沙起司雞套餐」只要118

炸雞控、蛋撻迷即日就開吃！肯德基曾於雙十一推出的269元優惠套餐，這次化身尾牙神券限時回歸，讓粉絲用優惠碼平價開吃「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」組合；而喜愛濃郁鹹甜滋味的人，1/26起至2/1則可選擇全新「雙濃金沙起司雞嚐鮮餐」，118元優惠搶先省荷包開吃新品，兩大優惠碼千萬別錯過！

圖／肯德基官網

肯德基近年最具話題性的優惠為269元吃得到「5塊炸雞+6顆蛋撻+1.25L可樂」，去年雙十一登場後引爆搶吃潮，即日起同樣以優惠碼「50155」點購該套餐，即可現省171元，爽嗑炸雞、蛋撻配可樂。活動即日開始截至1/24，僅限外帶、內用、預訂快取，不得與其他優惠併用，數量有限賣完為止。提醒大家優惠品項限炸雞，無法更換烤雞，部位不可挑選，但可選辣或不辣。若瓶裝可樂貨量不足將會改以4杯小杯可樂取代，無法更換其他飲料。

圖／肯德基官網

而肯德基本回祭出新口味「雙濃金沙起司雞」，將人氣「濃香金沙醬」與「濃郁起司醬」結合，撒上增添口感的鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，準備攻陷炸雞控的心。1/26至2/1憑嚐鮮代碼「50299」可享「雙濃金沙起司雞+咔啦脆雞+中杯百事可樂」118元優惠價，限時一周，除了新竹湖口餐廳，全台餐廳皆適用。

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