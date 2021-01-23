快訊

學測自然／物理計算量大、生物冷門題多 出題跳脫傳統

蔡伯府猝逝！胞姐曝「有用藥習慣」將調閱病歷釐清死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基2大優惠碼快閃！269元神券回歸、全新「雙濃金沙起司雞套餐」只要118

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

炸雞控、蛋撻迷即日就開吃！肯德基曾於雙十一推出的269元優惠套餐，這次化身尾牙神券限時回歸，讓粉絲用優惠碼平價開吃「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」組合；而喜愛濃郁鹹甜滋味的人，1/26起至2/1則可選擇全新「雙濃金沙起司雞嚐鮮餐」，118元優惠搶先省荷包開吃新品，兩大優惠碼千萬別錯過！

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

肯德基近年最具話題性的優惠為269元吃得到「5塊炸雞+6顆蛋撻+1.25L可樂」，去年雙十一登場後引爆搶吃潮，即日起同樣以優惠碼「50155」點購該套餐，即可現省171元，爽嗑炸雞、蛋撻配可樂。活動即日開始截至1/24，僅限外帶、內用、預訂快取，不得與其他優惠併用，數量有限賣完為止。提醒大家優惠品項限炸雞，無法更換烤雞，部位不可挑選，但可選辣或不辣。若瓶裝可樂貨量不足將會改以4杯小杯可樂取代，無法更換其他飲料。

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

而肯德基本回祭出新口味「雙濃金沙起司雞」，將人氣「濃香金沙醬」與「濃郁起司醬」結合，撒上增添口感的鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，準備攻陷炸雞控的心。1/26至2/1憑嚐鮮代碼「50299」可享「雙濃金沙起司雞+咔啦脆雞+中杯百事可樂」118元優惠價，限時一周，除了新竹湖口餐廳，全台餐廳皆適用。

延伸閱讀：

21風味館「199元炸雞腿桶」、拿坡里披薩免費換！快餐新優惠快收藏

爭鮮壽司50盤不用錢！点爭鮮「和食大胃王免費吃」，加碼飲品甜點買1送1

肯德基

相關新聞

肯德基2大優惠碼快閃！269元神券回歸、全新「雙濃金沙起司雞套餐」只要118

炸雞控、蛋撻迷即日就開吃！肯德基曾於雙十一推出的269元優惠套餐，這次化身尾牙神券限時回歸，讓粉絲用優惠碼平價開吃「5塊炸雞、原味蛋撻禮盒、1.25L可樂」組合；而喜愛濃郁鹹甜滋味的人，1/26起至2

信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

憑台菜料理起家的「欣葉國際餐飲」擁有「欣葉台菜餐廳」、「欣葉小聚」、「欣葉·鐘菜」等品牌，另有日式百匯Buffet「欣葉日本料理」備受喜愛。如今欣葉乘勝追擊，以欣葉台菜為基礎，聯手「台酒埔里酒廠」、「

考卷秀出來！考100分「達美樂請你吃披薩」　連3天全台免費送8千個

學期剛結束，全球最大披薩連鎖品牌達美樂全台門市將於1月25日~1月27日，免費發送8,000個披薩，獎勵學生們勤勉向學。...

店家拖餐態度差、餐點莫名消失？ 「外送員vs.叫外送」五大賭爛事件最火大

叫外送vs外送員的地雷有什麼？懶人經濟正夯，2020年更因為疫情影響，外送平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外送員還是叫外送的消費者，都遇到許多摩擦，從網路上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些

美麗華影城攜手SOU·SOU！4款聯名「雨傘、漁夫帽」超想要　最低79元入手

來自京都的設計品牌SOU・SOU，其融合傳統與現代元素的設計美學深受文青族喜愛，近期紛紛與台灣品牌合作推出聯名系列，這回攜手美麗華影城，以經典「十數」元素延伸出數款簡約、實用且時髦的聯名系列，讓SOU・SOU品牌粉絲把簡單的美好帶入生活裡。

頂呱呱「一斤雞」快閃再復活！ 22日限定開搶180元 連5天推100元CP值套餐

肉肉控最愛的頂呱呱「一斤雞」為不定期推出的人氣快閃活動，錯過就得等下次！一份600g經典原味雞塊，原價258元，特價180元，每每推出都造成大批人潮搶購，此回限定1月22日一日快閃，全台頂呱呱同步販售

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。