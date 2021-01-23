快訊

直播／部桃患者家屬染疫途徑成謎 陳時中連8天親上火線說明

臉書又傳當機？無故帳號「被登出」 網友狂+1：系統又掛了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
欣葉旗下全新開幕的「欣葉俱樂部」為快閃企畫，預計為期1年，甫一試營運就成為話題中心。 圖／欣葉俱樂部提供、欣葉國際官網
欣葉旗下全新開幕的「欣葉俱樂部」為快閃企畫，預計為期1年，甫一試營運就成為話題中心。 圖／欣葉俱樂部提供、欣葉國際官網

憑台菜料理起家的「欣葉國際餐飲」擁有「欣葉台菜餐廳」、「欣葉小聚」、「欣葉·鐘菜」等品牌，另有日式百匯Buffet「欣葉日本料理」備受喜愛。如今欣葉乘勝追擊，以欣葉台菜為基礎，聯手「台酒埔里酒廠」、「WA-SHU和酒」打造為期一年的最台餐酒館「欣葉俱樂部」，並融入吃到飽形式，推出平日午餐限定「Semi-Buffet」主食加無限供應的自助吧，380元親民價準備攻佔信義區饕客！

圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供

欣葉全新品牌「欣葉俱樂部」隱身微風南山百貨，強調台灣風味的「酒」加「菜」新面貌，單從外觀可發現店面裝潢走懷舊風，霓虹燈與綠紅配色十分搶眼，墻面上掛有紅彤彤背景的螃蟹、三杯雞圖樣設計亦頗具巧思。

圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供

而最具話題性的，莫過於平日午間時段的「Semi-Buffet」用餐形式，每人380元吃得到台菜料理六選一並附3道小菜，主餐包含招牌滷肉飯、牛肉麵、黑椒嫩肉等套餐，自助吧則有超過10道台味菜，像是師大商超夯「師園鹹酥雞」、「紹興燉雞」、醉蝦、糖醋排骨等料理皆開放無限爽嗑，讓人平價體驗高檔價值的聚餐享受。

圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供

「欣葉俱樂部」晚餐及假日採單點制，經典滷、炸、烤、炒、開胃冷盤乃至湯品應有盡有。除了台菜，本次也與「紹興故鄉」台酒埔里酒廠、曾和多間米其林星級餐廳合作過的「WA-SHU和酒」創意聯名，推出濃郁台味的「西瓜威士忌紹興」，另有紹興烏梅冰沙、葡萄氣泡特調等值得品嚐，而「台酒紹興米糕冰棒」更是蘊含嶄新滋味，挑戰甜點控味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／欣葉俱樂部提供
圖／欣葉俱樂部提供

欣葉俱樂部

地址：台北市信義區松智路17號4樓 （微風南山atré百貨）

時間：周日至周三11:00-16:00、17:00-21:30；周四至周六11:00-16:00、17:00-22:00

收費標準：平日中午Semi-Buffet每人380元，晚餐、假日單點制

延伸閱讀：

21風味館「199元炸雞腿桶」、拿坡里披薩免費換！快餐新優惠快收藏

爭鮮壽司50盤不用錢！点爭鮮「和食大胃王免費吃」加碼飲品甜點買1送1

人氣美食 吃到飽 大台北美食

相關新聞

信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

憑台菜料理起家的「欣葉國際餐飲」擁有「欣葉台菜餐廳」、「欣葉小聚」、「欣葉·鐘菜」等品牌，另有日式百匯Buffet「欣葉日本料理」備受喜愛。如今欣葉乘勝追擊，以欣葉台菜為基礎，聯手「台酒埔里酒廠」、「

考卷秀出來！考100分「達美樂請你吃披薩」　連3天全台免費送8千個

學期剛結束，全球最大披薩連鎖品牌達美樂全台門市將於1月25日~1月27日，免費發送8,000個披薩，獎勵學生們勤勉向學。...

店家拖餐態度差、餐點莫名消失？ 「外送員vs.叫外送」五大賭爛事件最火大

叫外送vs外送員的地雷有什麼？懶人經濟正夯，2020年更因為疫情影響，外送平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外送員還是叫外送的消費者，都遇到許多摩擦，從網路上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些

美麗華影城攜手SOU·SOU！4款聯名「雨傘、漁夫帽」超想要　最低79元入手

來自京都的設計品牌SOU・SOU，其融合傳統與現代元素的設計美學深受文青族喜愛，近期紛紛與台灣品牌合作推出聯名系列，這回攜手美麗華影城，以經典「十數」元素延伸出數款簡約、實用且時髦的聯名系列，讓SOU・SOU品牌粉絲把簡單的美好帶入生活裡。

頂呱呱「一斤雞」快閃再復活！ 22日限定開搶180元 連5天推100元CP值套餐

肉肉控最愛的頂呱呱「一斤雞」為不定期推出的人氣快閃活動，錯過就得等下次！一份600g經典原味雞塊，原價258元，特價180元，每每推出都造成大批人潮搶購，此回限定1月22日一日快閃，全台頂呱呱同步販售

冰淇淋控準備開吃！首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園

首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」將自1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場，首創業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。