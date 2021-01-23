信義區380元吃到飽！欣葉全新餐酒館「欣葉俱樂部」大啖台菜套餐、師園鹽酥雞無限吃

憑台菜料理起家的「欣葉國際餐飲」擁有「欣葉台菜餐廳」、「欣葉小聚」、「欣葉·鐘菜」等品牌，另有日式百匯Buffet「欣葉日本料理」備受喜愛。如今欣葉乘勝追擊，以欣葉台菜為基礎，聯手「台酒埔里酒廠」、「WA-SHU和酒」打造為期一年的最台餐酒館「欣葉俱樂部」，並融入吃到飽形式，推出平日午餐限定「Semi-Buffet」主食加無限供應的自助吧，380元親民價準備攻佔信義區饕客！

圖／欣葉俱樂部提供

欣葉全新品牌「欣葉俱樂部」隱身微風南山百貨，強調台灣風味的「酒」加「菜」新面貌，單從外觀可發現店面裝潢走懷舊風，霓虹燈與綠紅配色十分搶眼，墻面上掛有紅彤彤背景的螃蟹、三杯雞圖樣設計亦頗具巧思。

圖／欣葉俱樂部提供

而最具話題性的，莫過於平日午間時段的「Semi-Buffet」用餐形式，每人380元吃得到台菜料理六選一並附3道小菜，主餐包含招牌滷肉飯、牛肉麵、黑椒嫩肉等套餐，自助吧則有超過10道台味菜，像是師大商超夯「師園鹹酥雞」、「紹興燉雞」、醉蝦、糖醋排骨等料理皆開放無限爽嗑，讓人平價體驗高檔價值的聚餐享受。

圖／欣葉俱樂部提供 圖／欣葉俱樂部提供

「欣葉俱樂部」晚餐及假日採單點制，經典滷、炸、烤、炒、開胃冷盤乃至湯品應有盡有。除了台菜，本次也與「紹興故鄉」台酒埔里酒廠、曾和多間米其林星級餐廳合作過的「WA-SHU和酒」創意聯名，推出濃郁台味的「西瓜威士忌紹興」，另有紹興烏梅冰沙、葡萄氣泡特調等值得品嚐，而「台酒紹興米糕冰棒」更是蘊含嶄新滋味，挑戰甜點控味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／欣葉俱樂部提供

欣葉俱樂部

地址：台北市信義區松智路17號4樓 （微風南山atré百貨）

時間：周日至周三11:00-16:00、17:00-21:30；周四至周六11:00-16:00、17:00-22:00

收費標準：平日中午Semi-Buffet每人380元，晚餐、假日單點制

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