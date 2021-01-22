店家拖餐態度差、餐點莫名消失？ 「外送員vs.叫外送」五大賭爛事件最火大

叫外送vs外送員的地雷有什麼？

懶人經濟正夯，2020年更因為疫情影響，外送平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外送員還是叫外送的消費者，都遇到許多摩擦，從網路上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些過往未出現過的話題，也逐漸在網路流行。



到底外送員在網路上最討厭遇到的，叫外送的使用者又最不想碰的事件有什麼？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，不管今晚你是接單還是點單的人，都往下看看彼此的難處吧！

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NO. 1外送時間大延遲

網友們最討厭點外送時，上面明明就有顯示外送時間大約要多久，但你慢慢等～慢慢等～等到都睡著了，餐點都還沒來是怎？預估時間從半小時變一小時無限延長，彷彿進入精神時光屋，讓本來就餓肚子血糖降低易怒的人，遇到這種情況更是一把無名火狂燒。

＃網友怎麼說

午餐吃成下午茶

預計時間真的是參考用

餓肚子等不到真的會火大





NO. 2無故被取消訂單

當你手機滑了老半天，終於決定要吃什麼，或是揪團跟同事訂了下午茶，搞了很久終於統計完，興奮等著餐點，卻被告知被取消訂單，讓人瞬間白忙一場，不少碰過這個狀況的網友都超傻眼，不但浪費了時間跟精力，更讓原本的好心情瞬間down到谷底。

＃網友怎麼說

有種被耍的感覺

壓線點單被取消，想去另一個平台也沒得訂⋯

應該是沒人接單，所以取消吧

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NO. 3餐點不符圖片又難吃

喜歡叫外送的人，大部分不介意多付一些運費，為的就是能換來一桌熱騰騰的美食，常常遇到外送抵達，平台上的商品照跟實體照有落差，賣相差又不好吃又冷掉，有些甚至用容器墊高，減少整體的份量，讓很多滿心期待飽餐一頓的網友，有被欺騙的感受。

＃網友怎麼說

不如去樓下便利商店吃

有些照片真的是詐欺

叫到難吃的外送真的無言

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NO. 4外送員按完成你沒有收到

叫外送的人之所以懶，就是相信錢沒有變不見，只是變成你喜歡的形狀，但卻常常遇上錢跟美食，兩者都不見的狀況。原本應該是等美食送到門口的期待，卻換來系統顯示收到，自己沒有拿到食物的失落感，若是綁定信用卡付費，更是連錢都一起蒸發，讓許多網友發文抱怨「真的超不爽」。

＃網友怎麼說

不知到底是被吃了還是被丟了

消失的餐點就是消失了，跟愛情一樣。

所以不管哪個平台，我一律用現金付款！

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NO. 5平台客服很爛

點外送如果遇到任何問題，想要申訴反應卻求助無門，讓許多網友們覺得很賭爛，平台為了要服務眾多的使用者，大部分都使用APP線上文字客服，顧客無法與真人線上對話，有時候客服處理速度慢，或是被罐頭訊息回覆，讓許多吃不飽、心情不好的人更火大。

＃網友怎麼說

給我的回應都是感謝我⋯

每次都跳針要我去找餐廳

客服回覆很慢

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NO. 1店家拖延餐態度差

台中富王鴨肉店家怒嗆外送員「毛沒長齊」，引起軒然大波，不僅讓忍氣吞聲已久的外送員一吐不滿，也讓消費者跟著怒抵制。外送員不僅平常會被部分客人刁難、社區保全以歧視態度對待，不少雷店家接單後未按時出餐，外送員上前詢問，還得被罵的情形不是富王鴨肉單一個案，讓外送員很兩難直呼「難做人」。

＃網友怎麼說

不爽接單沒本事按時出餐，按取消訂單就好了

被店家歧視真的很莫名其妙

又沒人逼店家合作，到底跩啥？





NO. 2聯絡不到客人

時間就是金錢，對外送員來說每分每秒都很寶貴，盡力保護餐點並順利送達，卻聯絡不到點單的客人，只能站在門口乾等，網路上就有外送員遇過電鈴壞掉，狂打電話也不接的客人，只能把餐點放在外送箱佔位置，事後卻又被以「關靜音沒聽到、門鈴壞掉、你們的問題」指責，使許多外送員怨氣連連。

＃網友怎麼說

很多不接電話都是正在打遊戲

最遠的不是取送5公里

而是我在你家門口 你卻死不接電話





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NO. 3地址超難找

當餐點順利拿到手上，外送路上也一路順暢，好不容易抵達客戶提供的地址，卻發現是一片荒郊野外，或是黑暗的巷子，看起來完全沒有入口，讓許多外送員上網無奈發文，許多客人叫外送時，地址沒寫詳細，只寫很難認得地標例如：公園、巷口等，若是晚上或是雨天尋找難度加倍，找不到又得被催。

＃網友怎麼說

地址不能打詳細一點嗎？

遠又難找，客人又傳迷路了嗎？心裡無限os⋯

千萬不要只點選“現在位置”，因為地圖定位的地址一定是錯的。

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NO. 4交通出狀況、遇到車禍

外送員不僅要忍受風吹日曬雨淋，保護好餐點並盡快送達到客戶手上，但還得面臨塞車延遲，擠在車陣的狀況，有時就算遵守交通規則，也可能碰到其他車子違規所造成的意外，幸運的可能只是擦撞，嚴重點受傷導致喪命的事件也有過，送單必須跟時間賽跑，同時也得冒風險。

＃網友怎麼說

真的是用生命賺錢

騎機車真的是玩命啊

賺錢有數 生命要顧

image source: youtube 三立

NO. 5被保全、警衛刁難看不起

外送行業興起後，也讓許多社區大樓的保全警衛工作量增加，外送員違規臨停，保全態度不耐煩等狀況屢見，若在雙方不互相體諒的情況下，很容易產生摩擦，先前就有外送員發文被罵「智障、白癡、低能」，有外送員就覺得物流都不會被如此對待，自身卻遭歧視很不公平。

＃網友怎麼說

黑貓宅配就不會這樣對待

走錯路被保全罵

保全對送東西的好像有仇一樣，我也不懂

image source: youtube 民視

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月17日至2021年01月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外送爭議』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



