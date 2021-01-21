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美麗華影城攜手SOU·SOU！4款聯名「雨傘、漁夫帽」超想要　最低79元入手

聯合新聞網 / 陳信儒
美麗華影城攜手SOU·SOU打造4款聯名商品。 圖／美麗華影城
美麗華影城攜手SOU·SOU打造4款聯名商品。 圖／美麗華影城

來自京都的設計品牌SOU・SOU，其融合傳統與現代元素的設計美學深受文青族喜愛，近期紛紛與台灣品牌合作推出聯名系列，這回攜手美麗華影城，以經典「十數」元素延伸出數款簡約、實用且時髦的聯名系列，讓SOU・SOU品牌粉絲把簡單的美好帶入生活裡。

SOU·SOU十數元素的漁夫帽既簡約且時髦好搭。 圖／美麗華影城
SOU·SOU十數元素的漁夫帽既簡約且時髦好搭。 圖／美麗華影城

京都印花品牌SOU・SOU先前與全聯、超商合作，打造多款聯名生活用品，讓不少台灣粉絲超驚喜，也帶動門市一波波買氣。美麗華影城這回宣布與SOU・SOU攜手合作，以SOU・SOU品牌最受歡迎的元素「十數」與黑白色系作為基底，打造4款生活實用小物，包括造型杯、爆米花桶、雨傘以及漁夫帽，最便宜79元就能入手，讓粉絲能一次全收藏。

SOU·SOU十數元素的雨傘讓生活更添質感。 圖／美麗華影城
SOU·SOU十數元素的雨傘讓生活更添質感。 圖／美麗華影城

美麗華影城將於2/1上午9時開賣SOU・SOU聯名系列，同時提供多元的選購方案，消費者可單購買入也能以套餐加購價等方式購得。除了聯名商品外，美麗華影城同步在影城6樓大廳打造SOU · SOU形象展，大片SOU・SOU十數元素的展示牆面展現京都獨特魅力，路過的民眾可拍照打卡，感受一下疫情期間少有的日本風情。

相關訊息

聯名商品飯售：2021/2/1

SOUSOU形象展：2021/1/18起

形象展地點：美麗華影城 6F

美麗華影城攜手SOU·SOU打造4款聯名商品，同時提供多元的購入方案。 圖／美麗華影城
美麗華影城攜手SOU·SOU打造4款聯名商品，同時提供多元的購入方案。 圖／美麗華影城

美麗華影城於6樓大廳打造SOU·SOU形象展。 圖／美麗華影城
美麗華影城於6樓大廳打造SOU·SOU形象展。 圖／美麗華影城

京都 超商 文青 爆米花

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