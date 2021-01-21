頂呱呱「一斤雞」快閃再復活！ 22日限定開搶180元 連5天推100元CP值套餐

一日限定明開搶！人氣炸雞品牌頂呱呱特別於1月22日(五)當天推出一日限定的炸雞盛宴「一斤雞」，整整600g經典原味雞塊只要180元，高CP值優惠快閃。另外，1月25日起一連五天，也推出每日限定百元餐，只要100元就可以把頂呱呱最受歡迎的呱呱包、地瓜薯條、原味雞腿帶回家。

頂呱呱一斤雞，原價258元，優惠價180元。圖／頂呱呱提供

肉肉控最愛的頂呱呱「一斤雞」為不定期推出的人氣快閃活動，錯過就得等下次！一份600g經典原味雞塊，原價258元，特價180元，每每推出都造成大批人潮搶購，此回限定1月22日一日快閃，全台頂呱呱同步販售，每人限購2份，各店數量有限售完為止！

同步加碼推出，1月25日到1月29日連續5天「頂呱呱100元套餐」，每日不同組合，由經典熱賣的呱呱包、地瓜薯條、原味雞腿、辣味炸雞、阿勇雞塊輪番上陣，只要1張百元鈔票就能吃到CP值超高的套餐！

1/25-1/29五日期間限定100元套餐內容：

1月25日：呱呱包X1+地瓜薯條(大)+中杯飲料

1月26日：原味雞腿X1+地瓜薯條(大)+中杯飲料

1月27日：原味雞腿X1+呱呱包X1+中杯飲料

1月28日：辣味炸雞X1+地瓜薯條(大)+中杯飲料

1月29日：呱呱包X1+阿勇雞塊X5+中杯飲料



圖／頂呱呱提供

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