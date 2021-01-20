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免費吃黃金流沙包！「點點心」1/27進駐台南，打卡加LINE送港點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
點點心1/27進駐在台南府城囉，只要1/27至1/31來店打卡並加入LINE官方帳號，即可獲贈招牌「豬仔流沙包」一份。 圖／點點心台灣臉書粉專
點點心1/27進駐在台南府城囉，只要1/27至1/31來店打卡並加入LINE官方帳號，即可獲贈招牌「豬仔流沙包」一份。 圖／點點心台灣臉書粉專

知名平價正宗港點「點點心」正式進駐南台灣啦！籌備多時的點點心將於1/27在台南府城盛大試營運，只要活動期間來店打卡並加入LINE官方帳號，即可獲贈招牌「豬仔流沙包」一份喔，快手刀筆記把時間空下來囉！

圖／點點心台灣臉書粉專
圖／點點心台灣臉書粉專

點點心是2015年由知名藝人阿緯代理的港式點心品牌，由於餐飲大廚有包含正宗香港專業料理團隊，因此口感吃起來特別道地，菜單上的港點琳瑯滿目，有超過50樣以上的港點餐飲供消費者選擇，尤其像是蘿蔔糕、燒賣、腸粉、菠蘿油與叉燒包等都是網推必吃的港點之一，也有網友推薦港式凍奶茶，茶味雖然有些許重，但喝起來非常爽口。

圖／點點心台灣臉書粉專
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這回點點心顧及到南台灣民眾的港點需求，將於1月27日12時正式進駐台南中西區西門路的新光三越西門店，並開始試營運（2月1日正式開幕），而1月27日至1月31日至該店用餐，只要加LINE與打卡分享，就可以免費獲得人氣點心的『豬仔流沙包』一份喔，值得注意的是，尚未建置線上訂位，因此目前僅開放現場候位喔，若想嚐鮮的民眾，務必及早前往卡位！

圖／點點心台灣臉書粉專
圖／點點心台灣臉書粉專

點點心台南新光三越西門店

營業時間：週一至五11:00-22:00

電話：06-3031298

地址：台南市中西區西門路一段658號B2(本館)

臉書：https://www.facebook.com/dimdimsumtw/?ref=page_internal

圖／點點心台灣臉書粉專
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圖／點點心台灣臉書粉專
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