免費吃黃金流沙包！「點點心」1/27進駐台南，打卡加LINE送港點

肯德基蛋撻人又有好康可以拿了！肯德基期間限定推出「澎湃分享餐」，1500元的組合餐點包括3份8塊雞桶、3份雙色轉轉QQ球、3份大香酥脆薯等多樣美食，同時加碼再推出滿額贈蛋撻的好康，最高免費送兩盒原味蛋撻，幫你餐點加值又省荷包。

2021-01-20 13:33