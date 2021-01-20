免費送「肯德基蛋撻」！肯德基新推「澎湃分享餐」，滿額最高贈送2盒KFC原味蛋撻

肯德基蛋撻人又有好康可以拿了！肯德基期間限定推出「澎湃分享餐」，1500元的組合餐點包括3份8塊雞桶、3份雙色轉轉QQ球、3份大香酥脆薯等多樣美食，同時加碼再推出滿額贈蛋撻的好康，最高免費送兩盒原味蛋撻，幫你餐點加值又省荷包。

肯德基1月初推出滿額贈蛋撻活動廣受好評，這次續推活動，搭配全新祭出的「揪團歡聚方案」，只要前一天預約，不限外帶或外送，點餐單筆消費滿700元就免費贈送蛋撻乙盒，即日起再加碼單筆消費滿1500元就免費贈送蛋撻兩盒，其中一盒為蛋撻禮盒兌換券，兌換券限下次消費滿179元使用。大手筆幫大家省荷包還能吃飽喝足。

肯德基推出全新「澎湃分享餐」多含多樣美食，同時祭出單筆滿額贈最高送兩盒蛋撻。 圖／肯德基

肯德基此次單筆滿額贈活動配合全新餐點「澎湃分享餐」推出，1500元的組合套餐包含多項肯德基美味料理，包含3份8塊雞桶、3份雙色轉轉QQ球、3份大香酥脆薯、勁爆雞米花分享盒、原味蛋撻禮盒、2瓶百事可樂，讓大家在年節前歡聚時刻能用超優惠價格滿足想吃、愛吃的口慾！

此外，肯德基也於日前推出「蛋撻熟客卡 歲末大放送」活動，祭出買1張熟客卡送原味蛋撻兌換券乙張，可兌換1顆原味蛋撻；買3張熟客卡送原味蛋撻兌換券6張，可兌換6顆原味蛋撻，即日起至2/1 限時兩週買1送1、買3送6，蛋撻人想吃別錯過！

肯德基限時兩周推出「蛋撻熟客卡」。 圖／肯德基

肯德基「澎湃分享餐」活動資訊

優惠時間：即日起至2/8

套餐內容：3份8塊雞桶、3份雙色轉轉QQ球、3份香酥脆薯（大）、勁爆雞米花分享盒、原味蛋撻禮盒、2瓶百事可樂

套餐售價：1500元

優惠內容：單筆消費滿700元，送蛋撻禮盒兌換券一張 。單筆消費滿1500元，免費送原味蛋撻乙盒，同時可以獲得蛋撻禮盒兌換券一張，限下次消費滿179元可使用

肯德基「蛋撻熟客卡 歲末大放送」活動資訊

活動時間：即日起至2/1

蛋撻熟客卡售價：495元，可兌換3盒原味蛋撻

優惠內容：

買1張熟客卡，送原味蛋撻兌換券x1 (可兌換 1 顆原味蛋撻)

買3張熟客卡，送原味蛋撻兌換券x6 (可兌換 6 顆原味蛋撻)

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