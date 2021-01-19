第一台「肯德基蛋撻販賣機」在桃園！當日新鮮現烤、悠遊卡嗶一下就帶走

高鐵族的吃貨注意！全台第一台肯德基「蛋撻販賣機」即日起進駐桃園高鐵站，高鐵通勤族未來免衝肯德基門市排隊，透過販賣機就能輕鬆購入KFC人氣商品。

肯德基不只炸雞美味，經典商品之一蛋撻外酥內嫩入口即化，是許多老饕必吃的甜品之一，過去曾推出多款期間限定口味都廣受好評，美味程度之高讓許多網友戲稱是「被炸雞耽誤的蛋撻店」。

全台第一台肯德基「蛋撻販賣機」進駐桃園高鐵站，方便通勤族輕鬆入手KFC經典美食。 圖／Kfc肯德基-桃園高鐵餐廳臉書粉專

KFC肯德基-桃園高鐵餐廳粉絲團宣布，即日起在桃園高鐵站8號出口設立「KFC蛋撻to Go」販賣機，販售當日新鮮現烤、店內直送的新鮮蛋撻，讓通勤族免去排隊的煩惱，輕輕鬆鬆就能購入肯德基經典商品，同時也是全台第一台肯德基蛋撻販賣機。

「KFC蛋撻to Go」提供消費者選購1入裝原味蛋撻（NT35）、2入裝原味蛋撻（NT70），以及6入裝的原味蛋撻禮盒（NT185）。另外為了滿足現在人支付習慣，販賣機提供多種支付方式，包括悠遊卡、LINE PAY、街口等都能使用，就算身上沒有零錢也能購入，既貼心又方便。下次到桃園拜訪親友時，不妨購入6入蛋撻禮盒和大夥一同分享，用美食讓彼此更靠近！

「KFC蛋撻to Go」提供多種支付方式滿足現代人支付習慣。 圖／Kfc肯德基-桃園高鐵餐廳臉書粉專

延伸閱讀：

．牛角燒肉「肉量升級＋買一送一」優惠必衝！肉肉控準備爽嗑日本A4和牛

．米其林酥塔「TART TAIPEI」木瓜牛奶、福源花生新口味！木瓜果肉、福源花生醬入餡好欠吃