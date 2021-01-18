牛角燒肉「肉量升級＋買一送一」優惠必衝！肉肉控準備爽嗑日本A4和牛

肉肉控站出來！源自日本的「牛角」燒肉專賣店祭出限量春節優惠，1/25起至2/23為止凡到店用餐，單點日本A4和牛完成問券、打卡步驟，即享買一送一，且每份皆享升級肉量不加價。若消費「牛角任您吃方案」「極上方案」則可享250元加價購及買一送一好康，讓肉食主義者吃得更滿足。

圖／牛角燒肉提供

於台灣擁有達20間分店的牛角燒肉1/25起推出「牛角新春嘉年華」，凡到店消費並點購日本A4和牛，掃描QR code填寫線上問券、完成打卡標記步驟，向店員出示畫面經確認無誤，即享買一送一。每份原價350元的肉量還會加量，讓人能夠充分品嚐肉質更為細嫩的頂級和牛。此外，只要選用「任您吃牛角方案」「極上方案」，可享升級加購價250元，加碼享買一送一。優惠每日限量供應，售完為止。

圖／牛角燒肉提供

另外截至3/19前選用「任您吃牛角方案」吃到飽，用餐日前一天(含)以上完成訂位可享團體優惠，滿20位成人2人免費、滿30位成人3人免費，以此類推。新年期間2/11至2/16不適用此方案，活動不得與其他優惠活動、優惠券及折扣券併用。

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