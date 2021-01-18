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爭鮮壽司50盤不用錢！点爭鮮「和食大胃王免費吃」獨家加開4場，加碼飲品甜點買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
記者江佩君／攝影、圖／爭鮮壽司臉書專頁
記者江佩君／攝影、圖／爭鮮壽司臉書專頁

壽司大胃王、甜點控準備雙雙出擊！平價連鎖壽司品牌爭鮮不定時推出的「和食大胃王比賽」深受粉絲喜愛，繼去年12月派出旗下「MAGiC TOUCH点爭鮮」作為主場，日前再度宣佈活動加開4場。本週起每週二、營業時間起不限時段，凡完成報名，一個人在50分鐘內吃完3份指定品項、總共完食50盤，即可直接免單，截至2/9為止的平日更加碼內用飲品、甜點「同品項買一送一」好康，鹹甜優惠一把抓！

以新鮮、快速、直送為宗旨的「点爭鮮」憑藉新幹線列車直達座位的送餐方式，成為一大亮點。本回点爭鮮於農曆新年前的每週二，祭出4場「挑戰和食大胃王」，個人50分鐘內完食「花蛤味噌湯」、「海老茶碗蒸」、「炙燒鮭四味」，其餘餐點不限品項，吃完50盤即可直接免錢，若成功挑戰30份享6折、10份仍有8折優惠，絕對划算。

圖／爭鮮壽司臉書專頁
圖／爭鮮壽司臉書專頁

此外，小鳥胃美食控也可聯手胃口偏大的朋友參與團隊組，提升戰鬥力。2人團體組合計20份享8折，3人合計30份為8折，以此類推。此次優惠活動為板橋遠百店獨家限定，提醒大家滿16歲可參賽，未成年則需法定代理人簽名，另外蘿蔔絲等配料無須完食。

不僅如此，單純熱愛爭鮮甜點的人也有好康報。即日起至2/9，平日到板橋遠百店內用，即享飲品、甜點「同品項買一送一」，優惠無法併用，嗑完壽司獨享兩份甜食也超過癮！

「挑戰和食大胃王」活動

比賽時間：1/19 、1/26、2/2、2/9，每週二活動時段12:00-21:00（最後入場20:00）
比賽地點：板橋遠百店
比賽規則：50分鐘內吃完指定品項「花蛤味噌湯」、「海老茶碗蒸」、「炙燒鮭四味」，其餘餐點種類不限（相同品項以10份為限）
注意事項：網路下載報名表填寫完成後，需到現場排隊報名，才算完成報名程序。

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