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21PLUS「199元炸雞腿桶」、拿坡里披薩免費換！快餐新優惠快收藏
炸雞控、披薩迷站出來！除了最為常見的麥當勞、肯德基、必勝客等國際連鎖品牌，台灣其實也有「21風味館」以烤雞及炸雞積累忠實粉絲群；三商餐飲旗下「拿坡里」亦是人氣選項。今天為大家介紹這兩大快餐的限定優惠，包含199元開吃「炸雞腿桶」、登入APP集章換免費披薩，小資族必收！
21PLUS、21風味館：香脆炸雞桶199元（即日起至2/1）
為迎接2021年「21PLUS」及「21風味館」特別祭出促銷，即日起至2/1凡點購「香脆炸雞桶」，原價275元只要199元開吃，5入炸雞腿皆嚴選國產雞肉，主打肉質鮮嫩多汁，愛吃雞腿的人不用割愛，整桶雞腿一起開吃！活動也同步開放價值375元的「半雞泡芙餐」199元優惠價，讓大家鹹食甜點一把抓。
此外，原價100元的「21香草烤雞腿」全年享21%折扣，即日起至12/31可以79元購入。
拿坡里披薩：登入「三商i美食卡」APP集滿10點換小披薩（即日起至1/31）
三商餐飲「三商i美食卡APP」集結了旗下三商巧福、拿破里、福勝亭、鮮五丼四大品牌優惠，近期釋出新活動「三商美食集章趣」，即日起至1/31，只要登入免費會員的「三商i美食卡APP」即可獲得1點集章，累積10點就能獲得「拿坡里披薩」兌換券一張。使用期限內憑券到拿坡里披薩門市，即可兌換價值229元的小披薩乙個，免費吃一波。
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