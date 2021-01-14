10元開搶限量定食！ 「炊炊豐」炊飯定食插旗東區 12種主餐與4款炊飯任你搭

飯控們看過來！知名燒肉丼飯專賣店「初牛」打造全新品牌「炊炊豐」正式進駐台北東區，炊炊豐於13日開幕，祭出開幕期間首三日限時優惠，「10元限搶活動」至1/15止，每日12：00與18：00，前20名消費者可以10元購買「舒肥雞胸炊飯定食」1份，且全天享有「炊飯定食套餐」5折優惠！

圖／炊炊豐提供

初牛2021美食版圖再擴張，將日式傳統料理精神從浮誇系丼飯延伸至全新炊飯定食品牌「炊炊豐」，首店落腳台北市延吉街，店裝以台日式混搭質青風格呈現，座位區約20席，鎖定鄰近上班族及商務客，讓飯控們不只吃得到白飯，還有吸飽湯汁、香氣滿分的「炊飯」，照顧內用客外也希望帶動外帶、外送商機。

以台灣好米黃金比例調配，搭配熬煮高湯及特殊炊煮技術，呈現食之有味、粒粒分明、香Q鬆軟的特色炊飯。「炊炊豐」開幕期間共推出四款炊飯；健康營養「紅藜麥炊飯」、扒飯之最「鹹豬肉高麗菜炊飯」、功夫手路菜「臘味青江菜炊飯」、異國風味「松露起司炊飯」。主餐的部分，則有牛肉、豚肉、雞肉、鴨肉、海鮮共12款選擇，與4種炊飯搭配出48種變化吃法。

圖／炊炊豐提供

圖／炊炊豐提供

另一項主打特色「日式關東煮」，附加在每一份定食套餐中，選用當令蔬果及主廚自製手工食材烹調，冷冷的冬天喝上一碗，瞬間暖胃。套餐還會搭配溫沙拉、漬物及手作豆花等，整體CP值十足。

圖／炊炊豐提供

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「炊炊豐」1/13起正式開幕，開幕期間1/13-1/15首三日祭出10元限搶活動，每日12：00與18：00二時段，前20名消費者可以10元購買「舒肥雞胸炊飯定食」1份。首三日第21名後消費者，可享「炊飯定食套餐」5折優惠。另有「獨家火柴盒」、「特色磁鐵胸章」等趣味贈品，預計將掀起一波收集熱潮。

炊炊豐

店址：台北市延吉街137巷2號

電話：02-2711-7357

營業時間：11：30-20：30 (開幕期間)

圖／炊炊豐提供

圖／炊炊豐提供

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