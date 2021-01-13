頂級主廚曝光好吃法國料理關鍵　先調出絕讚歐洲奶油醬汁

想做出好吃的法國料理，醬汁是其中的關鍵，而想要在家裡自己煮法國料理，得先學做好醬汁，獲得澳洲三帽主廚的李信男Nobu說，法式料理中，奶油醬非常重要，其中的關鍵就要使用優質的法國奶油當基底，才會對味。

李信男曾於新加坡與紐西蘭求學，並受訓於東京、巴黎侯布雄等餐廳，接著他到澳洲，陸續任職於墨爾本的「Vue de Monde」、雪梨「Marque」，且擔任曾獲「Cuisine Good Food Guide」三帽的奧克蘭餐廳「Clooney」主廚。他擅長以簡約料理手法，傳達食材真味，展現自然的節奏。

李信男製作的「金線魚昆布柳橙」。圖／法國食品協會提供

他日前現身法國奶油媒體見面會上，以台灣意象示範「金線魚昆布柳橙」，其中特別製作綠色的法國奶油醬，在奶油醬中加進昆布，味道更為鮮美。

做法是用金線魚去骨肉片，撒上磨碎的義式粗粒玉米粉，將法國奶油放上平底鍋加熱，以小火慢煎。

「魚頭跟魚骨也是精髓」，李信男把魚頭與魚骨烤至焦黃，放入水跟昆布煮沸，再加入白醬油跟法國奶油，煮到成海藻的顏色，醬汁濃稠就是完美法國醬汁。再把柳橙切成兩半包起奶油，用鋁箔紙包好放進烤箱烤軟，用調理機打成乳狀。最後淋到煎好的金線魚上。

想做出好吃的法國料理，醬汁是關鍵。圖／法國食品協會提供

李信男提醒，如果在家製作法國料理，要注意醬汁的美味程度。食材只要新鮮，就能替食物的美味更加分。「好的法國奶油才能調出好的醬汁。」