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加熱3分鐘就吃得到！「四大即食粥」品牌優惠懶人包，4盒75折一包僅27元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
嚴選四大即食或懶人煮法的養生粥品牌，冬天不用親自下廚，加熱一下就能吃到熱呼呼的粥品。 圖／任性eat下臉書粉專、老協珍官網與momo官網
嚴選四大即食或懶人煮法的養生粥品牌，冬天不用親自下廚，加熱一下就能吃到熱呼呼的粥品。 圖／任性eat下臉書粉專、老協珍官網與momo官網

拌麵市場攻佔許多「麵控」的胃，不過其實台灣「即食粥」的市場也有穩定的購買族群，這回小編親自嚴選四大即食或懶人煮法的養生粥品牌，讓你冬天不用親自下廚，加熱一下就能吃到熱呼呼的粥品！

Selina創立「任性eat下」養生粥品牌，主打加熱3分鐘吃得到

巨星歌手「Selina任家萱」於2021創立「任性eat下」養生即食粥品牌。日前推出的芋頭香菇粥與麻油薑泥粥，一上市不到幾分鐘就掃光一空。尤其芋頭香菇粥號稱能吃到完整的芋頭顆粒，配上鮮甜的香菇，令人垂涎三尺。日前售價兩盒229元，主打加熱3分鐘就吃得到、136卡超低熱量與特選玫瑰鹽，可降低50%納含量，日後再開放訂購時，務必及早卡位搶購囉！

官網：https://rensingeatshot.com/

圖／任性eat下臉書粉專
圖／任性eat下臉書粉專

雞精品牌「老協珍」推熬湯粥，100%自製精華高湯

過去老協珍以雞精聞名，近年推陳出新祭出許多新品，像是美顏飲、米漢堡或各式年菜。這回「熬湯粥」可說是老協珍的隱藏必吃的美食粥品，包含特選台灣好米、100%自製的高湯，再用老母雞與高麗菜精心熬煮，絕對是冬天暖胃必吃，一盒六人份449元，現在特惠第二件88折，快來嚐鮮囉。

官網：https://lxz.com.tw/

圖／老協珍官網
圖／老協珍官網

KGCHECK「高纖飽足養生粥」素食者必吃

以聯華生醫推出的「KGCHECK」主打健康飲食，嚴選天然植物萃取，並曾獲得SNQ國家品質獎。其推出的「高纖飽足沖泡餐」，熱量低於129大卡，像是黑野菜活力餐，則是採用15種野菜、穀物與堅果特製而成，富有高纖維，吃起來絕對健康無負擔。日前推出4盒24包活動價僅為636元，相當於75折，可以吃吃看喔！

官網：https://shop.kgcheck.com.tw/

圖／KGCHECK官網
圖／KGCHECK官網

「韓味不二」主打韓國特色粥品，人蔘雞粥必吃

人參雞除了台灣以外，也是韓國人冬天會吃的食物之一，富含高麗人參，搭配糯米、大米與不可或缺的春雞雞肉進行熬煮，吃起來濃郁暖心又暖胃。「韓味不二」推出的人蔘雞粥，只要隔水加熱五分鐘就可以吃到，現在一盒10包，於momo電商購買只要899元。

官網：https://www.bkshop.com.tw/

圖／momo官網
圖／momo官網

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