Selina牌養生粥3分鐘就能吃！任性eat下「芋頭香菇粥、麻油薑泥粥」開賣就完售

近年台灣明星樂於拓展副業，繼賈靜雯、蕭敬騰、炎亞綸、Y頭等藝人陸續進攻乾拌麵市場、自創手搖飲品牌，Selina任家萱2021則是首度挑戰養生即食粥品，創立「任性eat下」品牌，主打一人也能獨享美味時光。官方首波推出冬季暖胃的「芋頭香菇粥」、「麻油薑泥粥」引起粉絲熱烈迴響，連兩波的優惠預購皆火速完售，展現高人氣。

兩款2盒裝粥品原價318，連續兩日中午推出限定特價229元活動，甫一開放就被搶售一空。圖／任性eat下臉書專頁

「任性eat下」粥品強調嚴選在地糙米、紅藜麥、蔬食等優質食材，打造出第一批品項「芋頭香菇粥（芋人不淑）」、「麻油薑泥粥（心亂如麻）」，兩款皆只要簡單沖泡3分鐘即可食用，堪稱料理懶人族救星。「芋人不淑」標榜吃得到芋頭顆粒，加上香菇口感，​鹹甜交織的滋味十分迷人；全素款「心亂如麻」的亮點在於濃郁黑麻油與薑的香氣，再混搭6種蔬菜，沒時間烹飪也能補充營養。

「拾光分享盒」還附贈Selina親筆祝福小卡印製限量流水號、​2021心願小卡，官方預告只要收藏好兩張小卡，即有機會參與任性eat下品牌活動，與老闆娘任家萱相見歡。圖／任性eat下官網

「任性eat下」昨（11日）祭出的首波預購活動快速售罄，今（12日）加開第二波的1/18出貨品項也被搶光。即日起至1/18也將同步推出限量「拾光分享盒」，原價569元特價499買得到，內含2盒芋頭香菇粥、2盒麻油薑泥粥，加贈1個「好好愛自己小圓鏡」，每人限購兩盒。提醒大家首波活動開賣只限台灣，預計後期才會開放海外寄送，國外粉絲們可以先靜候消息，台灣人先手刀衝啦！

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