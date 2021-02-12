立吞、烤肉、異國美食讓你「站著吃更爽快」 連這款在地小吃外國人也朝聖站著吃！

好吃的美食百百種，舒適的用餐環境應該會是許多人的考量選擇之一吧。小編突發奇想的是哪一種美食你會甘願為它賣力品嚐，即使「站著吃」也甘之如飴呢？ 就這樣為大家特蒐幾間：為了嚐嚐它的魅力就不如選擇豪邁地「站著吃更爽快」特色用餐店家吧！

新村站著吃烤肉

喜歡吃韓國烤肉的人，一定都知道韓國首爾必吃美食《新村站著吃烤肉》，在台北信義區也能同步感受這種站著排隊、站著吃烤肉的方式，被統稱為「站著吃韓牛」，點餐分為兩種結帳方式「買菜、依照人數點燒肉」，入店後可先至冷藏區挑選小菜、配菜、白飯，然後到櫃台結帳，再帶至烤肉區食用。有買白飯的人，店員還會協助微波處理，進入座位後店員會依照人數點餐，每人低消為一份烤肉，一人份量約為6 oz的澳洲橫隔膜。整間店家以汽油桶搭配烤爐，大家甘願站著也要吃一回，是台灣餐廳很難得能有站著吃體驗。週末最晚營業至凌晨兩點，來到信義區逛街玩樂，不怕找不到地方吃宵夜，說不定久久沒吃還會想再來罰站吃美味烤肉呢！

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

新村站著吃烤肉。圖／IG@linlin81123授權

上引水產

想要在台北享受到彷彿置身日本小築地的新鮮海鮮丼、握壽司、刺身等美味，「上引水產」這個強大的複合式海鮮基地絕對會是你的首選，它可以是水產店、是超市也是餐廳的融合，不想煮食可直接來這邊購買，各式生食、熟食、日式料理都，甚至代客烹煮等應有盡有。特別介紹「立吞美食區」，立吞也就是要「站著吃」，營業時間是09:30至24:00，一直到晚上12點都還有立吞可享用，記得用餐時段先抽號碼牌等候。立吞美食店家提供了多樣選擇，從酒水、握壽司、生魚片、烤物、湯點、手卷，甚至還有套餐，如果是小資族可選擇500元以內的握壽司套餐，更有饕客推薦可以單點幾貫喜歡的、或是沒吃過的當季魚種，大約1000元上下就能品嚐到美味的立吞美食。

地址：台北市中山區民族東路410巷2弄18號

上引水產。圖／IG@terry_421授權

竹圍漁港立吞立食

在北部要找最新鮮的魚貨及最美味的海鮮料理，不少饕客肯定會想到「竹圍漁港」，想吃現撈現處理的海料，就到竹圍漁港販賣部尋鮮一番。特別介紹位於販賣部二樓的「56號許記生魚片」、「86號立吞食場」，都是有名的立吞美食店家，一眼望去攤位牆面上滿滿是新鮮的海料照片，無論你想吃手掌般大的海膽、簡直像和牛般油花的上腹黑鮪魚、不黏牙無苦味的烏魚子、還是現場特製的海膽玉子燒、生鮮拼盤，這裡保證讓你大開眼界，連生食搭配的芥末都是現磨製作、愈嚼愈香，於是在竹圍漁港吃「最鮮甜的立吞」，絕對是一大享受！

地址:桃園市大園區沙崙里漁港路451巷25號(56號、86號攤位)

竹圍漁港立吞立食。圖／IG@echordchen授權

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阿宗麵線

高人氣「西門町阿宗麵線」是台灣在地小吃，至今已有三十多年的歷史，不管是在地人還是觀光客來此都推薦必吃！湯底使用柴魚熬煮味道鮮美，粗細不一的手工麵線口感滑順，配料主要有大腸、蚵仔、肉羹，西門町人氣店家就算是平日的非用餐時間，也是爆多人潮，最妙的地方是店門口至整條街幾乎人手一碗麵線，搭配站著吃、蹲著吃的畫面，毫無一絲違和感，連外國人也入境隨俗，到西門町必朝聖這一味小吃。

地址：台北市萬華區峨眉街8-1號

阿宗麵線。圖／IG@yaya0630yaya授權

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