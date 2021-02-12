天使紅蝦鋪滿滿、整隻小卷躺上面！ 5間超浮誇亂搞派「特色麵線」　龍蝦、雞佛參一咖也不奇怪

最親民的大腸蚵仔麵線，近年在國人發揮美食創意組合的巧思下，著實長成獨樹一格的浮誇美食滋味，把你想得到或想不到的配料當作食材，通通調料鋪陳在樸實麵線糊上，成就了一碗比一碗吸睛、一家比一家特別的驚喜麵線，就讓小編挑選幾間食材獨具風格或用料不手軟的麵線店，饕客們一定要找時間去探究其中的新奇滋味呀！

面線町

將傳統麵線攤創新成了文青麵線攤，捷運中山站赤峰街巷內的人氣美食打卡地標「面線町」，將打破你所認知的麵線，「海王子麵線」吃得到一整隻澎湖新鮮直送小卷和香脆魚穌，升級至「海王子愛3寶麵線」還加碼吃得到大顆東石鮮蚵、滷大腸和花枝雞肉丸，一口氣把滿滿澎湃海味和實在用料全注入一碗麵線中。

地址：台北市大同區赤峰街49巷25號

圖／鴨子的歡樂城堡授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)

小飛俠手工麵線糊

愛吃雞佛的饕客必朝聖這家「小飛俠手工麵線糊」，可以選擇最基本的清麵線一直到海陸味滿滿的海陸霸王麵線，最新的菜單主要以大腸、蚵仔、鳥蛋、蝦仁、中卷、腿庫肉這幾樣食材作組合，而雞佛成了另外獨立加價的配料，每份60元大約有4-5顆雞佛，把預算拉高一些就能吃到雞佛鋪滿滿的手工麵線糊，想要讓拍攝畫面更豐富的感覺可以先跟老闆溝通擺盤，店內還有免費冬瓜茶可無限喝喔！

地址：新竹縣竹北市新泰路24號

小飛俠手工麵線糊。圖／IG@narsha1989授權

享來初

新竹東門市場裡竟然藏匿著一間神秘的「享來初」店鋪，在居酒屋經營風格下能吃到麵線X炸物X關東煮等多種特別組合！饕客必點店內超邪惡人氣麵線四大天王：「大」蚵仔麵線、鹹酥雞麵線、雞排麵線、牛五花燒肉麵線，除此之外還有酥脆油條、大腸、魷魚米花、炸雞皮、炸豬排、豬肋排、日式叉燒、鮮蝦、蝦味鮮蚵等多達13種口味選擇，來嚐一次就能打破新竹是美食沙漠的刻板印象。

地址：新竹市北區東門市場1060號攤位

享來初。圖／IG@taberu1995授權

享來初。圖／IG@misotosee授權

享來初。圖／IG@misotosee授權

陽光麵線

位在員林火車站、員林公有市場附近的「陽光麵線」，以百元就能吃到豪華痛風麵線為特色，一碗大綜合豪華痛風麵線吃得到大腸、蚵仔、鮮蝦，還能選擇要用「超大魷魚」還是「浮誇大干貝」來當作主角，吃過的人多半讚賞老闆處理海鮮的手法，將食材本身的鮮甜保留住，一入口就是海味爆漿的滿足！

地址：彰化縣員林市中正路261號全年無休

陽光麵線。圖／IG@marcohu1216授權

台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線

看店名直覺以為店家在台中，但其實只因老闆來自台中取名"台中楊"，真正位置在台南開元路上。店內從一般麵線到各種豐盛組合都有，澎派豪華海鮮系列充滿了各種你意想不到的厲害食材，有龍蝦組合、天使紅蝦、干貝 大草蝦、藍鑽蝦、帆立貝、大白蝦等，不少人就是衝著超浮誇龍蝦組合麵線和天使紅蝦麵線而來，不過想吃龍蝦的朋友可記得要提前2天預約。

地址：台南市北區開元路64-8號

台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線。圖／IG@amos0716授權

台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線。圖／IG@amos0716授權

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