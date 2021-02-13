你的恐懼=我的喜愛！ 饕客才懂的「極品美食」，怕爆了敢點進來看一眼嗎？

要知道所謂「美食」本就不是有人說讚，就能讓所有人都一併贊同的，大抵來說可能是視覺感受度不同、也可能是味蕾接受度不同，特別是「某些食物」被貼上了“極大差異化”的標籤，愛吃它的人視為極品美食，但同樣也讓另一群不能接受它的人感覺頭皮發麻、甚至連看都不能看一眼啊！接下來就為大家舉例幾個食材或幾道料理，一起來看看你是不是也有同感，若還有其他比這些更雷的食物，歡迎大家一同分享吧！

蚵仔

牡蠣、鮮蚵，又稱作「蚵仔」，通常產於海水或鹹淡水交界處，台灣西岸的嘉義東石以盛產鮮蚵為名，名眾前往就是為了一顆顆晶瑩飽滿、新鮮度十足的蚵仔來嚐鮮，據說若是剛好為產殖期，一顆蚵仔要長成半個手掌大小都有可能。常見饕客是直接生吃、川燙後蘸醬油芥茉來吃、或各種麵食小吃鋪上滿滿鮮蚵就覺得超滿足！

相反地，厭惡它的人通常是受不了它的一股腥味、滑溜的生食口感，簡直噁心！

現烤鮮蚵。 記者趙容萱／攝影

飽滿厚實的鮮蚵。 記者李易昌／攝影

豬肝、豬腦、豬的內臟

一頭豬的物盡其用，就是裡裡外外都要變現成一道道的在地小吃，無論是豬肝湯、豬腦湯、豬內臟、甚至小編曾經介紹過的豬眼睛等等，饕客只會覺得在地美食小吃，想吃哪個部位就切出哪個部位，吃得好過癮呀！

相反地，厭惡它的大多可能就屬不敢吃內臟的朋友，連看到豬腦、豬舌、豬眼睛、天梯，可能都不敢看一眼。

香煎豬肝。 記者陳睿中／攝影

海底撈火鍋美食-豬腦。圖／IG@tsubomi520授權

田雞

「這雞肉怎麼那麼好吃呀、肉好嫩呀！

告訴你這是：田、雞、肉=青、蛙、肉。

什麼？！青蛙肉、你說的是青蛙嗎？」是的，這麼一段對話，可能會出現在從未接觸過田雞這項食材的朋友之初體驗，愛吃田雞的朋友，覺得牠肉質鮮甜、無論是清湯、紅燒、三杯乾煎等等，都能吃到比雞肉更細緻滑嫩的感覺。北港有名的田雞湯，還能看見一整隻連皮完整的青蛙，嚐得到煮到入口即化的外皮與嫩肉。

相反地，害怕青蛙的朋友，光是看見牠斑斕花紋、表面不平的外表就驚呆了，甚至連對眼都不能看上一眼，最常見的戲弄就是誤以為是雞肉而吃到牠，聽到正確答案時又噁心地想要吐出來了。

北港朝天宮必吃美食-田雞湯。圖／IG@peter_860609授權

北港朝天宮必吃美食-田雞湯。圖／IG@peter_860609授權

榴槤

愛吃榴槤的朋友，可能大多是莫名其妙就愛上它了，聽過許多人一開始光聞氣味也會想打退堂鼓，但嚐上幾口被甜度極高、口感飽足的果肉給吸引，漸漸就愈來愈能接受甚至愛上它了。為了追求延長保鮮期和更棒的口感，懂吃的人紛紛推薦將榴槤分袋分裝並放進冰箱冷凍，每回取一些出來嚐，到了些微退冰的程度，就吃得到類似冰淇淋的榴槤冰囉！

相反地，不能被榴槤香氣同化的朋友，遠遠就聞到一股類似「瓦斯氣味」，即使封裝的再緊密，還是會飄出來讓恐懼者敬而遠之的味道。

若是帶榴槤或山竹進飯店房間，恐遭飯店索賠。記者魏妤庭／拍攝

香菜

香菜，又稱芫荽，是一項讓人們的反應「兩極」的配料，有些人極度反感，也有人情有獨鍾。喜歡它的口感和氣味的朋友，在任何可以調理醬料的時刻，尤其是吃火鍋時，都會特別端出來陪襯。近年來香菜已不再只出現在佐料區，舉凡香菜粉、香菜拌麵、香菜千層、香菜巧克力、香菜月餅、香菜拿鐵咖啡等，都能嚐到它特別的香氣融合。

相反地，不敢接受這一味的朋友，在任何食物中看見一丁點綠色身影都會想辦法挑去掉，即使它已製成了粉末都無法近身，嚐到一點點都可能向嘔吐袋報到了。

香菜對眾人來說是愛惡分明的食物，喜歡的人認為能提升佳餚味道，而討厭的人則不愛它獨有的香氣。圖片來源／ingimage

偑巷咖啡推出香菜月餅口味。記者林宛諭／攝影

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