年度回顧／絕頂美味還不吃爆！2020年「十大最夯攻台美食」名店出爐

不用出國也吃的到美味

因為疫情的關係，2020年大家都無法隨心所欲地到各個國家旅行、品嘗美食，在旅途的美好回憶中，有哪一味是你最想念的呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家整理了在2020年不畏疫情強勢攻台的各大美食名店，帶你來一場視覺上的美食饗宴，同時告訴各位好朋友，趕快手刀衝去買來吃吃看吧！

image source：fb/SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

NO.10 崎陽軒

現在搭乘火車，鐵路便當也有新選擇囉！因為日本的百年車站便當專賣店「崎陽軒」來台灣囉！於8月7號進駐台北車站，吸引大批的人前去朝聖。

崎陽軒的燒賣之所以好吃，是因為它使用豬肉及北海道干貝製成內餡，讓裏頭保有鮮甜的湯汁，吃起來Ｑ彈飽滿！也融合了日本的飲食習慣，發展出「冷掉也美味」的燒賣，除了燒賣便當還有烤飯糰、道地的蕨餅和月餅，如果買燒賣20入組合，裡面還會附上台灣限定的葫蘆娃醬油瓶噢～不僅能裝醬油還能當筷架，真是可愛又實用，總共有7款不同造型，鐵道迷們還不快收集起來！

image source：崎陽軒台灣



No.9 壽司芳 Sushiyoshi

在日本連續五年摘下米其林二星的主廚Chef Hiroki 在壽司界享負盛名，他創辦的Sushiyoshi 壽司芳來台展店，4月9號開幕，但訂位排到了兩個月之後。

擅長以西式手法詮釋日本板前料理，既保留傳統日式食材的作法，又加入西式創意，用精湛的廚藝完美呈現「法魂日料」，像是「牡丹蝦義式薄切」就是以日本牡丹蝦為食材，用義大利傳統手法將其拍打成義式薄切，並以蝦頭蝦膏熬製作成冰淇淋，再加上魚子醬片，展現蝦味多層次的醇厚香氣以及海味的鮮美。

食材挑選也別具用心。不只採用頂尖的日本新鮮食材，更足跡遍佈世界各地尋找最適合、最頂級的食材，且並不定期更新創意菜單，只為給饕客們帶來意想不到且驚艷的創意美食饗宴！

No.8 2D Cafe

「2D Cafe」終於也夯來台灣了！2018年創立於馬來西亞的「2D Cafe」，以黑白手繪線條而聞名，讓人彷彿置身漫畫中的異次元空間，陸續在日本、韓國展點，掀起一股旋風，而現在也席捲台灣！首間店在5月10號於台北師大商圈正式開幕～

目前「2D Cafe」在台灣已有多家分店，每家分店都有各自不同的主題，吸引許多網美前來拍照打卡，台北師大店是日式生活，以歐洲風格為主的新莊還有歐式庭院跟教堂呢！台中則是樂園及馬戲團，咖啡杯是一大亮點，9月才開幕的高雄賽車咖啡廳吸引許多男生前往，就連台北101也都有它的蹤跡，主題是機場還有飛機餐可供點選，在機艙內用餐讓你好像真的要飛出國了～

11月又以懷舊鐵路為主題，將火車搬進「2D Cafe宜蘭店」，還結合了路邊攤販跟照相館，呈現復古懷舊的風格，粉絲們趕快衝一波吧！

No.7 上村牧場

喜歡燒肉的網友絕對不能錯過，日本人氣No.1燒肉吃到飽餐廳「上村牧場」，強勢來台，1號店於11月11號在微風台北車站正式開幕！

其中最吸引人的，讓客人用平價就能享受高級美味！有分為經典套餐及和牛饗宴套餐，兩個都有紐約客牛排、永遠的鑽石切割腹肉、橫膈膜、牛舌、壽司、拉麵...等日本料理可以選擇，如果想要再吃得更好一點可以選和牛套餐，上村牧場採用的是自有牧場的頂級黑毛和牛─「薩摩牛」，從飼育方式到食用的飼料都非常講究；還使用了「特急列車」，直送最安心的新鮮食材，秉持「讓客人感到幸福的燒肉吃到飽餐廳」，希望帶給每位客人開心！

image source: 上村牧場

No.6 Venchi

到義大利必買伴手禮，創立140年的義大利頂級巧克力品牌Venchi，終於也來台插旗了！於12月1號進駐信義新光三越A11，以獨門配方及頂級純淨原料製成而風靡全球，堅持義大利製造的「Venchi」，保證跟在義大利吃到的一模一樣，巧克力控千萬別錯過啊！

初次嘗試「Venchi」的網友們可以試試他們第一款巧克力「N.3榛果巧克力角」，其中至少含32％的皮埃蒙特榛果，是Venchi 的標誌性產品。「75%黑巧克力魚子方」是全球的銷售冠軍口味，一推出就讓全球巧克力迷陷入瘋狂，以口感豐富的巧克力魚子顆粒包裹著Venchi頂級黑巧克力，再搭配獨特內餡，層次分明，令人驚艷！

除了人氣巧克力商品之外，極推必吃的就是Venchi Gelato 義式冰淇淋，濃郁香甜的口感，讓大家在這疫情期間也能品嘗義大利的美好！

No.5 金澤まいもん壽司

因疫情關係，原定五月份來台的「金澤美味壽司」終於在7月24來台開幕啦！也是繼HAMA壽司、藏壽司、壽司郎、合點壽司之後第五間來台的迴轉壽司了～

不同於其他家迴轉壽司，金澤美味壽司走的是豪華精緻路線，不但餐盤設計的高雅細緻、餐點也更高層次，壽司餐盤計價方式從40元到1000元都有，菜單也非常豐富多元，高達120種款壽司呢！除了可以在新型磁石軌道上取餐之外，也可以用平板及QRcode掃碼點餐，點餐也都能客製化，像是需要芥末與否、飯量多寡都可以選擇，真的是非常貼心！

到了金澤美味壽司，當然不能不試試台灣限定的銀雪握壽司，在日本通常以西京燒的料理方式，在台灣特別以生食的方式製作，富含油脂與口感，深受大眾喜愛。而喜歡吃螃蟹的饕客，一定要點「謝滿堂」，使用滿滿的松葉蟹腳肉，相當於一般五貫握壽司的份量，那蟹肉鮮甜的滋味，是一般迴轉壽司吃不到的奢侈美味。



No.4 華星冰室

「華星冰室」是許多人飛香港都專程必吃的美食餐廳，終於大家引頸期盼的這間港星最愛茶餐廳也進駐台北了，店內除了保有香港總店的復刻感，更加入了現代潮流風格，讓人眼睛為之一亮！說到是港星們的最愛，Eason陳奕迅跟鄭伊健都是華星冰室的粉絲呢！

來到「華星冰室」，當然就是要點招牌「至尊嫩滑炒蛋多士」及「港式功夫香滑奶茶」囉！炒蛋滑嫩濃郁、吐司外酥內軟，搭起來超級美味，這時再來一杯功夫奶茶真是絕配！

另外「華星冰室」更特別為台灣打造6款限定餐點，從「亞美利加牛肉漢堡」到「芝士焗豬柳飯」都是初次到店必吃噢～

No.3 壽司美登利

喜歡吃壽司的人有福啦！今年疫情肆虐，但依然不減美登利攻台的決心，真是造福無法出國的大眾，一解相思之苦。

目前美登利是採用掃描QRcode抽號碼排隊，也可以隨時線上查看噢！值得注意的是，台灣美登利是採吧台、桌味的用餐方式，並不是迴轉壽司，不要搞錯囉！

對於愛吃鮭魚跟蝦的台灣人，美登利特別推出了台灣限定的鮭魚鮮蝦海鮮拼盤啊！拼盤共有8貫握壽司，每樣食材都很新鮮且給的不手軟，CP值非常高，可以說是物超所值！點餐同時，還可以選擇不要哇沙米、醋飯少等選項，真的是非常貼心！

No.2 貓咪吐司 Neko neko shokupan

來自日本名古屋的「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」在融化全日本的少女心之後，也來攻陷台灣的貓奴們啦！9月在台北信義區嶄露可愛容顏，一開幕就熱賣，每天還可以看到許多排隊人潮！



以「加菲貓」為設計靈感的貓咪吐司，有著圓滾的外型，以100%日本國產小麥及牛奶製成，過程堅持不加一滴水，所以比一般吐司口感更細緻、濃郁，真是好吃又好看～除了牛奶土司之外，還有起司、紅豆、巧克力等口味，也會依節日推出期間限定新口味！聖誕節前夕就推出了「草莓斑紋貓咪吐司」，粉嫩的模樣讓貓奴們一秒淪陷；更與世界麵包冠軍吳寶春師傅合作，推出了貓咪吐司特餐「奶油小貓」、「咬咬貓咪」，超萌又療癒的可愛模樣，怎麼忍心吃掉呢？

No.1 嵜本 SAKImoto Bakery

「嵜本 SAKImoto Bakery」強勢來台啦！在台灣掀起一股「生吐司」旋風！也讓台灣各商家像是「全聯」、「家樂福」紛紛跟進，搶占生吐司市場。至於什麼是「生吐司」？「生」指的是「天然感、不外加任何東西」，不須任何調味，就可以吃到吐司的鬆軟香甜，彷彿在嘴裡融化～

為了讓台灣顧客享受到原汁原味的日本人氣生吐司，從原料到製作過程，甚至是設備通通都跟日本一模一樣！每一口都是最道地的美味！除了吐司之外，「嵜本 SAKImoto Bakery」研發特製了15種各種食材及水果的果醬，讓生吐司更加可口誘人！不論是單吃原味，或是塗抹果醬，都超級美味！

台灣旗艦店4月9號開始試營運，目前分別在台北101開了二號店、中山開了三號店噢！不用再擔心買不到了！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020最夯攻台美食名店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



