1元港點吃起來！點8號蒸籠點心「+1元多1籠」　應景呆萌牛乳包新上市

港點控新年出擊！港式餐點專賣店「點8號」1月祭出新春限定優惠，只要選購一籠「蒸點不一樣」，即可用「1元銅板價」加購店內鎮店蒸籠推車港點，共達14種近百元的手工港式點心開放任選，加1元多一籠好欠吃！

圖／點8號提供

「點8號」即日起至1/31推出內用限定優惠活動，凡點選「蒸點不一樣」，加1元即享新一籠人氣點心。可選品項包含招牌港式水晶蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、蒜香蒸排骨、豉汁蒸鳳爪、經典魚翅餃、紅藜珍珠丸、酸菜麻辣腸、荷葉珍珠雞、蠔皇叉燒包、黃金流沙包，另有可愛的造型包「汪汪柴犬包」、「嗡嗡蜜蜂包」、牛年應景版「哞哞牛乳包」，最高價值98元可用1元開吃。

圖／點8號提供 圖／點8號提供

而主打的「蒸點不一樣」吃得到松露鮮蝦餃、水晶蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、經典魚翅餃等6款爆餡點心，準備用新組合挑戰饕客味蕾。提醒大家此活動每桌限兌換一份，結帳折抵最高價位，優惠無法10%服務費和25元茶資另計。

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