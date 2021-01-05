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萊豬開放進口後，食安標準能否「因地制宜」？

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雲鼎阿二麻辣鍋「選台豬」貴30元　消費者質疑：為什麼要佔人便宜

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖為雲鼎阿二石牌總店。圖／讀者提供
圖為雲鼎阿二石牌總店。圖／讀者提供

今年元旦政府開放萊豬進口，不少餐飲業者改用「台灣豬」提高民眾食用安心度，然而1月剛開始就陸續傳出不少店家遭控惡意漲價的消息。繼板橋便當店事跡，不少饕客心目中的火鍋必吃、台灣連鎖麻辣鍋專賣店「雲鼎阿二麻辣食堂」，1/2遭網友臉書公開爆料，指火鍋餐點想改選「台灣豬」要多付30元，讓網友難過質疑店家欺負台灣人，「為什麼要佔人便宜呢」。

網友於臉書抱怨店內豬肉品項漲價。圖／擷取自臉書頁面
網友於臉書抱怨店內豬肉品項漲價。圖／擷取自臉書頁面

最早於石牌發跡的「雲鼎阿二麻辣食堂」至今於全台約有7家分店，累積了不少忠實粉絲。然而有網友1/2在臉書附上新莊幸福店的菜單照片，並抨擊：「豬肉立即漲30元是要欺負台灣人嗎？明明很好吃很喜歡的店，為什麼要佔人便宜呢」。從最新菜單可以發現，各系列的豬肉鍋物新增了「加價換台灣本土認證梅花豬肉片」選項，一份要加價30元、2人分享鍋則是多60元。

網友攝下雲鼎阿二麻辣鍋新莊幸福店菜單，可見麻辣鍋系列、藥膳鍋系列、分享鍋系列皆多了「加價換台灣本土認證梅花豬肉片」選項。圖／擷取自臉書頁面
網友攝下雲鼎阿二麻辣鍋新莊幸福店菜單，可見麻辣鍋系列、藥膳鍋系列、分享鍋系列皆多了「加價換台灣本土認證梅花豬肉片」選項。圖／擷取自臉書頁面

新莊幸福店店長澄清店面有標示原豬肉產地為西班牙，新變動則是為傾向台灣本土豬肉的民眾增添選項，新北市主任消保官亦表示店家僅新增國產豬選擇開放自由勾選、原品項亦無變動，無藉機漲價疑慮。針對此事，UDN旅遊美食頻道編輯今早致電公開電話、總店及幸福店，皆處於無人接聽的狀態，若有最新回應會再隨時更新。

2021/01/05 下午13:38更新

據本報記者今（5日）實際走訪新莊幸福店，業者澄清店內本使用具檢驗證明的西班牙、英國等地豬肉，近來萊豬開放進口，菜單新增台豬選項，由於國產豬、進口豬有口感及成本差異，故在菜單註明台豬選項供消費者自由選擇。此事件也已經由消保官到店確認為新增菜單內容，並無變相漲價。

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