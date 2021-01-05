4人同行1人免費！Buffet吃到飽「天賜百匯、君悅凱菲屋」壽星全年優惠

Buffet控站出來！兩大人氣吃到飽祭出壽星全年優惠，即日起凡到新莊知名餐廳「天賜百匯」、台北君悅飯店「凱菲屋、」用餐，即享「四人同行一人免費」，活動截至12/31年底，12星座可以輪流出動啦！

圖／天賜百匯官網

「天賜百匯」往年不定時推出壽星折扣及指定星座優惠，今年祭出全年度的壽星優惠，當月壽星出示身分證，兩人同行享「85折」、四人同行「一人免費」，讓大家省荷包大啖多國菜色、海鮮、生魚片。提醒大家85折優惠以兩人為限，第三位按原價計算；四人同行壽星免費的優惠同屬四人限定，兩位壽星則需八人成行，另外2/11-2/13、5/1-5/2、5/8-5/9特殊節日無法使用。

圖／君悅酒店提供

而台北君悅飯店旗下中西料理盛宴「凱菲屋」、主打每日直送新鮮海產的「彩日本料理」也同步推出「四人同行壽星免費」好康，生日當月成功預訂任一間超夯Buffet午餐或晚餐、符合四人同行並出示證件，壽星即享「免費吃到飽」，體驗高級慶生。而65歲以上長者不分平、假日至「凱菲屋」享用下午茶，同享四人同行一人免費，超適合長輩們前去品嚐美食、感受悠閒午後。

天賜百匯

地址：新北市新莊區中正路542號原價收費標準：週一至週五午餐790+10%；週一至週四晚餐890+10%；週五晚、假日全天990+10%注意事項：須加收原價10%服務費

君悅

地點：台北市信義區松壽路2號1樓凱菲屋原價收費標準：平日午晚餐成人1580、下午茶成人880；週六、週日及國定假日：午晚餐成人1680、下午茶成人1080彩日本料理原價收費標準：平日午晚餐成人1380；週六、週日及國定假日：午晚餐成人1580注意事項：以上價格均須加收一成服務費；農曆新年(02/11-02/16)、母親節(05/08-05/09)、聖誕節(12/24-12/25)、跨年(2021/12/31)及客座主廚活動不適用壽星活動

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