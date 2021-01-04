每天營業4小時！台南隱藏版「中藥炸雞」25元必吃，雞排更只限量30片

來台南必吃的炸雞！號稱台南人才知道的隱藏版炸雞美食品牌「葉麥克炸雞」，有別於一般的醬汁醃製，採用「中藥」食材秘製醬料，再去醃製雞肉，主打雞肉料理，像是炸雞肉、雞排、雞翅、雞脖子與鹽酥雞等，每天只限量「販賣四小時」，當日備料賣光就沒了，因此，就推薦大家提早前往排隊，以免向隅！

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

「葉麥克炸雞」位於台南市新化區忠孝路上，雖然離市區有段距離，但是每到了營業時間，排隊的人潮甚至可以超過50公尺，周遭也停滿臨停的車輛，像是有台南網友表示會特地開車30至40分鐘前來買炸雞，就是為了吃到這特製的炸雞口感，可見人氣非同小可。

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其中特別推薦炸雞料理，像是人氣必推的「炸雞肉」，可以按價格選擇份量，分為50元、100元與150元；而網友推薦的「雞塊」，一塊只要25元，三塊更只要60元；至於限量每日30片的雞排（限週一至週五），售價僅需要55元。所有雞肉料理都會經過「葉麥克炸雞」的中藥秘製醬汁醃漬與靜置，待一段時間後，裹粉再放入油鍋酥炸，金黃色酥脆的雞皮與飽滿鎖住肉汁，搭配淡淡中藥香氣，真的會讓人口接著一口。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

除此之外，地瓜薯條也是「人氣必吃」料理，份量非常多，有30元、50元與100元供選擇，小編親自挑選50元的份量，整袋裝滿滿還差點溢出來，三個人都分食不完，可見葉麥克炸雞真的是俗勾大碗。值得注意的是，由於販賣區旁就是熱騰騰的油鍋區，因此為了保護消費者安全，該區店家禁止拍攝喔。快揪團親朋好友吃吃看吧！

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

葉麥克中藥炸雞

地址：712台南市新化區忠孝路116-1號

營業時間：週一至週日，14:30–18:30

電話：0953-477-901

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

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