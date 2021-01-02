買1送1吃不停！麥當勞買1送1、肯德基「滿額送蛋撻禮盒」、樂尼尼早午餐第2人免費

2021初來乍到之際，當然要把握買一送一好康，用優惠美食開啟新一天。今天為大家簡單統整兩大快餐龍頭買一送一好康，加碼樂尼尼早午餐開幕快閃優惠，開工前別忘了省荷包吃一波豐盛大餐！

圖／麥當勞提供

麥粉們期盼已久的買一送一登場囉！即日起至1/26，只要透過「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，消費達28元門檻，輸入優惠碼「HAPPY21」，即可享「四塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風、特選那堤」四選一「同品項買一送一」，冷天超適合呆在暖暖的家吃雞塊點心、享用人氣冰旋風。

圖／麥當勞官網

另外，1/3凌晨00:00-05:00的國道免收費時段亦有返鄉優惠，活動期間凡到麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，就能免費兌換熱騰騰的「特選黑咖啡」乙杯。

圖／編輯葉穎樂攝

有「被炸雞耽誤的蛋撻店」稱號的肯德基，於新的一年推出了滿額贈蛋撻的好康。即日起至2021/3/8前，只要使用官網上「揪團功能」，訂餐滿6人即贈價值109元的咔啦雞腿堡，每月31號可收到兌換碼，下次消費滿100元即可免費兌換。而值得一提的是，若於一天前選擇網路預訂外送或外帶，單筆滿額700元，更加碼贈原味蛋撻禮盒兌換券乙張。數量有限送完為止，提醒大家優惠券、折扣商品的消費金額無法列入滿額門檻計算，蛋撻票券可於下次消費滿額179時兌換，使用期限以票券說明為準。

圖／肯德基官網

樂尼尼Café：截至1/3買一送一優惠

圖／樂尼尼Café提供

樂尼尼義式餐廳內湖店2021首推樂尼尼Café，全新供應義大利LAVAZZA聯名精品咖啡、現點現做的早午餐系列，即日起至1/3試營運推出三大優惠。活動包含雙人同行、點購「皇后獨享時光雞腿排早午餐」即享買一送一，每日限量20組，每日10點起於內湖店門口發放號碼牌。而每日11點則會發放早午餐系列餐點8折優惠好康，同樣限量20名。而只要內用點購早午餐，即可參加摸彩，每份主餐可參與摸彩一次，最高可抽中半價優惠，為早午餐控打造三重福利。

圖／樂尼尼Café提供

樂尼尼Café主打的2.0餐點新推皇后獨享時光系列、大牛角可頌系列，其中夾滿芋泥餡混搭肉鬆的可頌可謂芋頭控必嚐，三五好友聚餐還可選擇樂尼尼晨光大拼盤，附三杯飲品售價990元，每人平價250元即可吃得飽足超欠吃。而樂尼尼1/4至1/10期間亦推出外帶寄杯優惠，購買同品項飲品系列享10杯贈2杯。

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