薄多義壽星雞翅山來襲！1月生日還有「幾歲送幾顆草莓、6折吃漢來Buffet」

1月壽星先來帶頭領優惠！2021年新登場，自然不能錯過各大餐飲業祭出的生日好康，今天為大家精選最受歡迎的「幾歲送幾隻雞翅」、升級版「草莓披薩」及吃到飽優惠，快提前預約帶身邊的魔羯座、水瓶座寶寶出發吧！

薄多義：幾歲送幾隻雞翅

圖／環球購物中心提供

人氣餐廳薄多義的「生日雞翅山」可謂許多炸雞控引頸長盼的優惠，今年店家1月也照例推出了「當日壽星」專屬的「幾歲生日送幾隻雞翅」的活動。不含生日當天、只要提前三天以上致電訂位，四人同行即享幾歲送幾隻雞翅，絕對是年齡價值最大化的時刻。提醒大家每桌限兌換一份生日禮，每店僅限一天15組，若未滿四人用餐則低消需滿800元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

陽光皇后：雞翅禮、加價99元「草莓PIZZA」幾歲送幾顆草莓

圖／陽光皇后提供、陽光皇后臉書專頁

中南部網美店「陽光皇后」本回不僅推出生日烤雞翅活動，還趁著冬季獨家加碼限量「草莓PIZZA」活動。只要符合當月壽星優惠資格、滿低消並加價99元，即可按照壽星歲數鋪上產地直送新鮮草莓，讓偏好甜點的粉絲可以有慶生新選擇。陽光皇后壽星活動限二選一，凡於至少ㄧ天前（不包含用餐當天）致電預約訂位，「當月壽星」生日到店用餐、四人同行且低消滿1200元（不含服務費）即享以上好康。一桌限兌換一份生日禮，當桌消費不得與其他優惠折扣活動併用。

漢來海港自助餐廳：平日六折假日八折

圖／漢來海港官網

由南部發跡的高CP值吃到飽「漢來海港自助餐廳」憑藉澎湃海鮮、各國美饌佳餚虜獲不少饕客的心。2021年漢來祭出生日優惠，凡壽星本人於生日當天到全台任一分店用餐，平日即可6折開吃、假日則有8折優惠。這也代表若在桃園、台中、台南、高雄分店享用平日午餐，525元就能盡享近200道料理。

出發前記得活動限壽星本人享優惠，用餐當日須出示身份證件、加原價一成服務費。此外，早餐及100公分以下孩童不適用、優惠活動無法併用，農曆春節(2/10-2/16)及母親節(5/8-5/9)等特殊節日亦不適用。

延伸閱讀：

．2021要繼續吃鍋！千葉火鍋1月優惠整理：哈根達斯免費吃、壽星最低5折

．今天起！2021元旦「咖啡手搖優惠」整理：星巴克買1送1、7-11買20送21

．170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃 挑戰最高CP值