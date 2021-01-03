快訊

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

MLB／達比修有轉隊為何落淚？ 因在小熊低潮時有人陪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薄多義壽星雞翅山來襲！1月生日還有「幾歲送幾顆草莓、6折吃漢來Buffet」

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友Mi Gi授權、陽光皇后臉書專頁、漢來海港官網
圖／網友Mi Gi授權、陽光皇后臉書專頁、漢來海港官網

1月壽星先來帶頭領優惠！2021年新登場，自然不能錯過各大餐飲業祭出的生日好康，今天為大家精選最受歡迎的「幾歲送幾隻雞翅」、升級版「草莓披薩」及吃到飽優惠，快提前預約帶身邊的魔羯座、水瓶座寶寶出發吧！

薄多義：幾歲送幾隻雞翅

圖／環球購物中心提供
圖／環球購物中心提供

人氣餐廳薄多義的「生日雞翅山」可謂許多炸雞控引頸長盼的優惠，今年店家1月也照例推出了「當日壽星」專屬的「幾歲生日送幾隻雞翅」的活動。不含生日當天、只要提前三天以上致電訂位，四人同行即享幾歲送幾隻雞翅，絕對是年齡價值最大化的時刻。提醒大家每桌限兌換一份生日禮，每店僅限一天15組，若未滿四人用餐則低消需滿800元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

陽光皇后：雞翅禮、加價99元「草莓PIZZA」幾歲送幾顆草莓

圖／陽光皇后提供、陽光皇后臉書專頁
圖／陽光皇后提供、陽光皇后臉書專頁

中南部網美店「陽光皇后」本回不僅推出生日烤雞翅活動，還趁著冬季獨家加碼限量「草莓PIZZA」活動。只要符合當月壽星優惠資格、滿低消並加價99元，即可按照壽星歲數鋪上產地直送新鮮草莓，讓偏好甜點的粉絲可以有慶生新選擇。陽光皇后壽星活動限二選一，凡於至少ㄧ天前（不包含用餐當天）致電預約訂位，「當月壽星」生日到店用餐、四人同行且低消滿1200元（不含服務費）即享以上好康。一桌限兌換一份生日禮，當桌消費不得與其他優惠折扣活動併用。

漢來海港自助餐廳：平日六折假日八折

圖／漢來海港官網
圖／漢來海港官網

由南部發跡的高CP值吃到飽「漢來海港自助餐廳」憑藉澎湃海鮮、各國美饌佳餚虜獲不少饕客的心。2021年漢來祭出生日優惠，凡壽星本人於生日當天到全台任一分店用餐，平日即可6折開吃、假日則有8折優惠。這也代表若在桃園、台中、台南、高雄分店享用平日午餐，525元就能盡享近200道料理。

出發前記得活動限壽星本人享優惠，用餐當日須出示身份證件、加原價一成服務費。此外，早餐及100公分以下孩童不適用、優惠活動無法併用，農曆春節(2/10-2/16)及母親節(5/8-5/9)等特殊節日亦不適用。

延伸閱讀：

2021要繼續吃鍋！千葉火鍋1月優惠整理：哈根達斯免費吃、壽星最低5折

今天起！2021元旦「咖啡手搖優惠」整理：星巴克買1送1、7-11買20送21

170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃　挑戰最高CP值

吃到飽 義式料理 草莓季 漢來海港餐廳

相關新聞

薄多義壽星雞翅山來襲！1月生日還有「幾歲送幾顆草莓、6折吃漢來Buffet」

1月壽星先來帶頭領優惠！2021年新登場，自然不能錯過各大餐飲業祭出的生日好康，今天為大家精選最受歡迎的「幾歲送幾隻雞翅」、升級版「草莓披薩」及吃到飽優惠，快提前預約帶身邊的魔羯座、水瓶座寶寶出發吧！

買1送1吃不停！麥當勞買1送1、肯德基「滿額送蛋撻禮盒」、樂尼尼早午餐第2人免費

2021初來乍到之際，當然要把握買一送一好康，用優惠美食開啟新一天。今天為大家簡單統整兩大快餐龍頭買一送一好康，加碼樂尼尼早午餐開幕快閃優惠，開工前別忘了省荷包吃一波豐盛大餐！ 麥當勞：歡樂送買

吃台灣豬漢堡抽1萬！「摩斯」集點再送珍珠堡

為了讓民眾安心享受豬肉餐點，摩斯漢堡全台284間門市通過農委會中央畜產會所核發的台灣豬標章，更推出「品嚐台灣豬新品，抽萬...

「半杯都是料」夠了先這樣！熱呼呼「芋圓花生仙這樣」寒夜報到

飲料最近流行取特別名稱，手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」今（12/31）推出冬季仙草手搖新品，取名「芋圓花生仙這樣...

2021要繼續吃鍋！千葉火鍋1月優惠整理：哈根達斯免費吃、壽星最低5折

鍋控們新的一年又能出征美食了！繼日前快閃登場的不加價享雞佛料理吃到飽，知名連鎖品牌「千葉火鍋」1月再度推出新優惠，除了有當月壽星5折起開吃，1/8至2/10還加碼哈根達斯免費吃、只送不賣的精美紅包袋活

五星君品酒店「牛排吃到飽配龍蝦」下殺4.4折！女性用餐更只要「1000元」爽吃肉＋20種Buffet

知名五星飯店「君品酒店」旗下雲軒西餐廳推出「頂級牛排吃到飽」超殺優惠啦！自2021年元旦起，最低下殺約4.4折即可無限爽吃「帶有典雅木燻香的頂級牛排」，更狂的是現在還有搭配「全隻歐式焗烤龍蝦」，海陸兩吃一次滿足，除此之外還有20種Buffet料理隨選隨吃，保證CP值爆表！女性還有專屬優惠一張千元鈔票就可以爽吃牛排，爸爸帶媽媽、男友帶女友、哥哥帶妹妹，快揪團吃起來吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。