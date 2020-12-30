五星君品酒店「牛排吃到飽配龍蝦」下殺4.4折！女性用餐更只要「1000元」爽吃肉＋20種Buffet

知名五星飯店「君品酒店」旗下雲軒西餐廳推出「頂級牛排吃到飽」超殺優惠啦！自2021年元旦起，最低下殺約4.4折即可無限爽吃「帶有典雅木燻香的頂級牛排」，更狂的是現在還有搭配「全隻歐式焗烤龍蝦」，海陸兩吃一次滿足，除此之外還有20種Buffet料理隨選隨吃，保證CP值爆表！女性還有專屬優惠一張千元鈔票就可以爽吃牛排，爸爸帶媽媽、男友帶女友、哥哥帶妹妹，快揪團吃起來吧！

牛排以特殊的兩段式烤爐，並嚴選南投相思木進行碳烤，讓牛肉增添獨特的口感。 圖／君品酒店官網

日前五星君品酒店「雲軒西餐廳」正式公布2021第一彈「牛排吃到飽」特惠活動，為了保持牛排肉汁的鮮甜，特地邀請牛排達人王輔立主廚，以特殊的兩段式烤爐，並嚴選南投相思木進行碳烤，讓牛肉增添獨特的口感，吃起來鮮嫩多汁且帶有典雅的木燻香，一定大快朵頤，除此之外，Buffet開胃菜還備有無限吃的20種新鮮蔬菜與果汁；副食有當令現流海鮮與頂級日式料理；甜點更狂有莫凡彼冰淇淋及各式嚴選甜點供選擇。

超過20種蔬果與精緻甜點任選。 圖／君品酒店官網

特惠活動自2021年元旦開跑，並到3月31日截止，四種吃法價格也出爐了。一為週一至週日午餐的「頂級牛排吃到飽」，每人980元（10%服務費另計）；二為週一至週日午餐的「頂級牛排吃到飽搭配半隻歐式焗烤龍蝦」，每人1,280元（10%服務費另計，原價2,680元+10%），相當於約48折；三為週一至週日晚餐的「頂級牛排吃到飽搭配全隻歐式焗烤龍蝦」，每人1,580元（10%服務費另計，原價3,380元+10%），相當於約47折；最狂的是六日的下午茶時段推出「頂級牛排吃到飽搭配全隻歐式焗烤龍蝦」，每人1,480元（10%服務費另計，原價3,380元+10%），直接下殺約44折。

各時段用餐價格與餐點內容。 圖／君品酒店官網

另外為了辛勞與寵愛女人，君品酒店「雲軒西餐廳」加碼祭出60天「Lady’s Month」獨享活動，自2021年元旦起至2月26日的週一至週五全日的用餐時段，只要身為女性並點「頂級牛排吃到飽」，全部只要一張1000元！如此超狂的下殺特惠，現在馬上揪女性夥伴一起享用高級奢華牛排料理吧！

君品酒店「雲軒西餐廳」牛排Buffet

官網：https://www.palaisdechinehotel.com/tw/index.php

地址：103 台北市大同區承德路一段3號

電話：+886-2-2181-9999

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