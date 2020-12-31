2021要繼續吃鍋！千葉火鍋1月優惠整理：哈根達斯免費吃、壽星最低5折

鍋控們新的一年又能出征美食了！繼日前快閃登場的不加價享雞佛料理吃到飽，知名連鎖品牌「千葉火鍋」1月再度推出新優惠，除了有當月壽星5折起開吃，1/8至2/10還加碼哈根達斯免費吃、只送不賣的精美紅包袋活動，讓饕客用餐享受再升級。

圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋全新1月和以往一樣推出壽星優惠，1/1至1/31至全台門市用餐，壽星本人享75折優惠，若持會員卡本人則享半價好康，省荷包爽吃一波。而趁著冬季，店面火鍋湯頭也限量新增麻油猴頭菇湯選項，加價50元即可品嚐經熬煮的養生湯頭精華，主打甘醇順口，全素皆可食用，兩款活動不適用於千葉火鍋新西門町店。

圖／千葉火鍋提供

此外，每每出現買一送一或打折就掀起冰品控搶購熱潮的哈根達斯冰淇淋，如今不必等待限時優惠，1/8至2/10只要到千葉用餐，成人開鍋並完成打卡步驟，即可免費獲得哈根達斯迷你杯乙個。贈送口味為仲夏野莓或芒果覆盆子二選一，讓大家吃鍋後用清爽酸甜滋味收尾，數量有限，送完為止。另外，因應即將來臨的2021春節，千葉也超前部署，推出消費滿額贈紅包袋活動，1/8至2/10消費每滿千即贈一組創意文青紅包袋，2千送2組以此類推，贈完為止。

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