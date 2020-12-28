免消費抽免費吃到飽！宜蘭首家「高麗園銅盤烤肉」逾25款韓式料理+小菜無限享用只要450

宜蘭人終於等到了！堪稱超高CP值的韓式吃到飽品牌「高麗園銅盤烤肉」6月插旗桃園中壢引爆排隊熱潮，這回正式進駐宜蘭，讓韓料控得以爽吃烤肉之餘，還能無限吃喝超過25款料理、小菜、甜品，獨家限定血腸、甜米釀更是內行人想要回味韓國之旅的第一名。而高麗園宜蘭新月店不僅佈置成傳統市場，即日起還推出開幕打卡活動，截至1/7不必消費、於指定區域打卡即可免費抽單人餐券、折價券、韓國進口花牌等，現抽現用，吃前別忘了碰碰運氣省荷包！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

於聖誕節正式入駐宜蘭新月廣場的「高麗園」取名「新月市場」，全店散發濃烈韓風氛圍，不僅有限定韓國花牌牆，內部亦有韓劇常見的路邊攤座位設計，滿滿的韓文也讓人秒飛韓國用餐。餐點方面有5款肉品能夠任吃，豐盛的自助吧更是朝聖原因，現場熱食區吃得到熟悉的辣炒年糕、韓國魚板、韓式拌冬粉、兩款韓式炸雞，亦有養身的「人參雞粥」、經典「辣牛肉湯」開放自取，而台灣韓式餐廳十分少見的韓國人氣小吃「血腸」絕對是最大必吃亮點。

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飲料甜點部分，除了提供多款冷飲及明治冰淇淋，汗蒸幕必喝飲品「甜米釀」在這裡也能品嚐。大家也可透過QR Code點餐，嚐鮮現點現做「韓式炸醬麵」、「海鮮煎餅」、「辣蛤蠣豆腐煲」、「蔬菜石鍋拌飯」、「金槍魚拳頭飯」等道地美食，還有韓國傳統甜點「糖餅」能夠無限享用，讓想念韓國的饕客彷彿置身韓國。

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提醒大家醬燒炸雞、韓式辣味炸雞、酥皮濃湯、焗烤玉米為晚餐時段及假日限定，炸雞控可能就要看準時間才不會撲空囉！而即日起至1/7，凡於指定區域拍照打卡，即可免費抽單人餐券、餐點折價券、辣炒魷魚、蟹膏拌飯免費兌換券等，獨家限時好康千萬別錯過啦！

高麗園銅盤烤肉 新月市場​

地址：宜蘭新月廣場4樓(宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號)

​優惠活動：即日起至1/7，於門口「銅食」區拍照打卡，免消費即可參加夾娃娃活動，有機會獲得單人餐券、造型保冷袋、韓國進口花牌、百元折價券、辣炒魷魚、蟹膏拌飯、韓國進口飲品等兌換券。

收費標準：成人平日午餐每位409元、晚餐&例假日全天每位529元（需酌收10%服務費、酒精飲品需額外付費）

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