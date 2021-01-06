美國馬鈴薯好好吃！ 揭密台灣人為何愛吃它　激推11間誘人神仙美食餐廳

編輯／施佩儀

老少咸宜的馬鈴薯相關料理，一道道都非常美味、受歡迎，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查兩年來網路聲量，可以發現在台灣平均一個月有2萬1千多筆討論，換句話說，每日平均就有超過700筆討論聲量，數量十分驚人！而且無論FB還是熱門討論區，都可見網友主動發文，分享今天吃了什麼馬鈴薯美食，或展現精湛廚藝，親手把馬鈴薯料理端上桌～

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查期間：2018/01/01-2020/11/30

近年健康意識抬頭，PTT上也不乏鄉民提問「馬鈴薯可以取代主食嗎？」並引發熱烈回響，在在都證明，馬鈴薯深受網友的青睞！

image source：PTT

迷倒無數饕客，馬鈴薯簡單美味無可挑剔！

有鑑於此，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析了過去一年網友討論馬鈴薯料理提到的重點方向，基本上關鍵字內容又可分為以下三部分，一是對於口味的想法，下圖可見「好吃」、「美食」、「美味」、「喜歡」等斗大字眼令人難以忽視，說明台灣網友對馬鈴薯的熱愛；二是關於「健康」的字詞，顯見馬鈴薯是網友公認的營養食物；最後則是馬鈴薯「料理」的分享，以及各大「產地」的延伸討論。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查時間：2019/12/15-2020/12/16

平時大家吃的新鮮馬鈴薯，大多來自於美國，原因自然是當地乃世界主要馬鈴薯生產國之一，全年供應無虞，每年產量高達2000萬公噸，而且栽種馬鈴薯的環境得天獨厚，不僅水源純淨豐富、土壤營養肥沃，美國農業團隊還致力於馬鈴薯精進研究與培育栽種技術，以維持使馬鈴薯種植者在全球享有的盛譽傳統。

同時，美國馬鈴薯還採用國家農業部（USDA）制定的質量標準，對作物進行篩選和分級，確保消費者買到的馬鈴薯都擁有一致性價值，這樣全程專業化的用心控管，怪不得美國馬鈴薯在品質保證和品種多樣性上，都叫其它國家望塵莫及。

當然這也是為什麼，美國一百種以上的馬鈴薯，即使大小、顏色、口感、味道不盡相同，全都非常適合成為各式料理，無疑是創造美味佳餚又富含營養的神級食材啦！

別說你沒吃過，神級美國馬鈴薯就在你身邊！

優良的品質、穩定的一致性，以及可依不同需求選擇的多樣品種，讓美國馬鈴薯獲得全世界的喜愛！另外還有多種形態的冷凍產品，如薯條、薯球、楔形薯、格子薯片、薯餅等，方便又美味，有效協助店家獲取更多利潤，因此美國馬鈴薯深受市面上許多餐廳經營者及消費者的喜愛。

身為美國馬鈴薯的代言人，美國馬鈴薯協會今年也特別在歲末推出了「2020我的美國馬鈴薯之夜」活動，嚴選11間特色餐酒館，讓網友們循著這張「馬鈴薯地圖」輕鬆規畫一趟美食「偽出國」世界巡禮，在歲末迎新之際好好犒賞自己，或是和三五好友相聚同樂。

不信你瞧，以下知名餐酒館的美食佳餚，全都有美國馬鈴薯入菜，讓人難以抗拒！

位在中山捷運站附近的Aye Taipei Bar & Restaurant 愛台北餐酒館，引進英國PUB特有的氛圍，活動菜「健力士酥皮牛肉派佐青蔬及馬鈴薯泥」是店內招牌，選用牛腱肉加入健力士啤酒燉煮，吃得到啤酒的甘甜；而精釀啤酒餐廳界的領導品牌-ABV 地中海餐酒館，有精釀啤酒侍酒師推薦酒如何搭餐，已引進過超過3000種以上的精釀啤酒，本次由地中海餐酒館合作，結合美國馬鈴薯製作的西班牙馬鈴薯蛋餅，搭配蒜味美乃滋(Alioli)，是許多西班牙人心中最棒的家鄉味，非常值得一試。

熱愛美式餐酒必吃GB，GB鮮釀餐廳除了新鮮釀造啤酒相當著名外，餐點每一步製作過程也極講究，這次活動菜「西班牙火腿起司脆片」，使用每天新鮮備製馬鈴薯片，經漂過熱水與冰鎮程序，去除多餘的糖份之後進行酥炸，再撒上使用夏多內白酒浸泡的酒漬無花果、香濃的葛根若拉起司醬，為這道美味餐點更增添不同層次；另外，Hive巢餐廳主廚畢業於法國藍帶，曾為米其林一星餐廳的成員之一，價格卻平易近人，本次活動的義大利經典名菜「獵人式燴雞」用香滑綿密的馬鈴薯泥襯托燉煮到軟嫩入味的去骨雞腿肉，讓人意猶未盡，「法式白醬焗烤馬鈴薯」更是祭出珍貴的松露結合美國馬鈴薯配白醬，好吃到流淚。

連楊丞琳都曾經到訪的絕美餐酒館- K.D Bistro Taipei。藏身於國父紀念館附近巷中的K.D Bistro，進門前就能感受到濃濃的浪漫典雅氛圍，活動菜「童子雞佐蒜味酒釀」以馬鈴薯等蔬果環繞嫩煎雞肉，吸收了滿滿雞汁的精華，替原本就飄著蒜香酒香的雞肉增添了口感的層次和蔬果的清甜；The 58 Bar 位在熱鬧的西門町，同時在永和 (The 41 Bistro英式餐酒館)和板橋 (Lane 72 Bistro英式餐酒館)各有一間分店，牧羊人派是將碎絞肉搭上馬鈴薯泥烘烤的英國傳統料理，肉汁的鮮甜配上馬鈴薯泥綿密的口感，讓人「酒足飯飽」好滿足。

Waiting Bistro是今年歐系餐廳中風格比較特別的一間，每一季都會推出新的菜單，具有濃濃異國風而不侷限菜色，例如這次活動菜「炸魚薯條」和「美式焗烤馬鈴薯」，就同時是經典的英式和美式代表，尤其炸魚薯條的麵糊用料特別不惜成本使用1664啤酒，偏甜的酒香，吃起來更為爽口，是店內的招牌經典。

另外，木衛二則是專業的茶飲品牌出身，甚至在香港都能看到他們的身影，今年更創立餐酒館品牌「木衛二醫務所」，要用來治癒人心的不是藥品，而是一款款別出心裁又浮誇的茶酒和料理。「馬鈴薯花枝餅」是這次的活動推薦，主廚特別設計，以餛飩皮包裹花枝混和馬鈴薯和魚漿的內餡，油炸酥脆後搭配改良自泰式阿札醬的特製酸甜醬，上市以來廣受好評。

作為今年的日系代表，未來号2030可說是這次活動的大彩蛋，對於懂美食和啤酒的饕客來說，這是一間彷彿日劇Hero中什麼都有的驚喜酒吧。餐廳沒有固定菜單，每周推出不同主題，還可以在網路上和老闆點菜，熱愛日本文化的老闆，活動特別推出期間限定的日式馬鈴薯燉牛肉，喜愛日式口味的朋友快趁著活動期間預約前往大快朵頤。

結合日韓風格，提供了韓式料理、韓式烤肉以及日式燒肉，滿足不同需求的客人，「甘釜京燒肉韓食餐酒館」投入東區這個一級戰區。琳瑯滿目的各式燒肉鍋物、海鮮、調酒，都能發現老闆極具創意的巧思。店長推薦的招牌鍋物，就是這次活動的主打「起司安東燉雞」，嚴選雞腿肉、寬冬粉、馬鈴薯、年糕、黃瓜等配料一起燉煮，待湯汁收乾後，加入起司拌炒均勻，馬鈴薯吸收了湯汁的精華，裹上香濃起司外衣，每一口都讓人欲罷不能。

若是喜愛最近討論度很高的茶酒，絕對不能錯過「瑰秘Grey Me」，位於捷運六張犁附近，按下門前隱藏的按鈕，劍獅發出會怒吼與光亮，推開後就像進入了秘境般。這次活動推薦的「避風馬鈴薯乾拌香酥透抽」，酥炸的馬鈴薯搭配透抽，酥脆又有嚼勁的口感，是下酒極品，要喚醒大家的嗜酒魂。

還等什麼？看完這些馬鈴薯神美味料理，肯定讓你口水直流、食指大動，肚子餓得咕嚕咕嚕叫了吧！

話不多說，現在只要赴店享用以上餐點，店家就送你超值限量福袋，裡頭精美禮物保證讓你吃得健康、享受舌尖幸福，幸運滿載而歸！這麼好的優惠活動，馬鈴薯控走過路過都千萬不要錯過啊！

※ 活動網址參考：https://charlie7132003.wixsite.com/2020potatoesusa

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