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台北韓式燒烤「吃到飽免400元」！追蹤小豬樂石粉專再抽「4人同行全免費」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「小豬樂石」韓式燒肉推平日午間最低只要389元，就可以「4種豬肉＋4種熱食」無限吃到飽。 圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專
「小豬樂石」韓式燒肉推平日午間最低只要389元，就可以「4種豬肉＋4種熱食」無限吃到飽。 圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專

臺北消費水平高，但相對物價也較高，許多燒肉動輒都需要700元以上，甚至再高級一些還要破千，現在位在台北的「小豬樂石」韓式燒肉推平日午間最低只要389元，就可以「4種豬肉＋4種熱食」無限吃到飽，包含各式肉品、韓式炸雞、辣炒年糕與海鮮湯等，現在關注IG粉專還有機會不定時抽到「4人同行全免費」超狂優惠，預計至少可省去1500元以上的餐費！

「小豬樂石」是位在台北內湖東湖路上的一家韓式燒烤品牌，主打「韓式燒肉吃到飽」，特別的是採用天然火山石取代一般燒烤店的木炭，更能精準抓住火侯，減少產生黑煙的不便性，還可以鎖住肉汁的鮮甜，讓燒肉更加美味。吃過的網友也表示「食材新鮮，用料也不小氣，小菜也可以無限續點，CP值不錯」，冬天來了，很適合揪團一起烤肉，享受韓食料理的美味氛圍。

圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專
圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專

日前推出的菜色分為「豬肉吃到飽」與「牛豬吃到飽」。豬肉吃到飽可以最低以389元爽吃4種豬肉與4種熱食，肉類部分包含豬五花、豬梅花、豬前腿與黃金豬排，熱食則可以吃到韓式炸雞、辣炒年糕、麻藥飯捲與噗坑巴，還有牛尾湯與海鮮湯可以選擇；牛豬吃到飽則可以最低589元吃到8種肉品與6種熱食，除包含上述提及肉品與熟食外，牛肉則可以吃到牛培根、板腱牛、沙朗牛與牛背肩，更狂的是熱食還多了海鮮煎餅與創意水果年糕等。

圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專
圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專

店內環境用餐非常舒適透亮，木紋桌與方格設計，讓消費者享有優質的用餐環境，不過值得注意的是，由於店內桌數不多，消費方式以吃到飽為主，暫時不販售單點服務，另外，老闆目前在臉書宣告，只要關注小豬樂石官方IG（@piggystonetw），將不定時有「4人同行全免費」抽獎活動，快手刀追蹤，就有機會中獎喔！目前開放網路訂位，詳情請洽臉書粉專。

圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專
圖／Piggy Stone 小豬樂石韓式烤肉東湖店臉書粉專

小豬樂石韓式烤肉 東湖店

地點：台北市內湖區東湖路94巷1號

聯絡電話：02-2631-5199

臉書：https://www.facebook.com/piggystonetw/?ref=page_internal

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