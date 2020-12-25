「本土疫情」帶動外帶商機！凱撒飯店自取5%優惠、兄弟「和風便當」百元超欠吃、一蘭「生拉麵」微波即食好吸睛

日前因為紐籍長榮機師（案765)未落實防疫規範且疫調未如實以告，導致台灣自253天以來首次出現本土確診案例（案771），台灣民眾人心惶惶，指揮中心宣布全面防疫升級，也讓人再次思考公共場合的群聚活動是否限制，包含餐廳聚會等。這回小編幫大家整理五家知名餐廳或飯店旗下業者推出的「外帶」餐飲服務， 一起來瞧瞧！

「JAPOLI義大利餐酒館」享訂餐外帶服務，還有合作外送平台

「JAPOLI義大利餐酒館」是日本知名的義大利餐酒館，主要販售義大利料理，像是Pizza、燉飯、義大利麵、生菜沙拉、牛排與烤雞翅等。尤其結合日式經營與義大利豪爽的裝潢風格， 讓店內用餐氣氛非常好。像是今年才8月剛營業的JAPOLI義大利餐酒館忠孝新生店，就因應疫情推出外帶服務，可以在正餐用餐前一小時至半小時致電訂餐，到餐後再前去付款外帶即可。日前也與知名外送平台Foodpanda聯手推出外送服務，更不用親自跑一趟喔！

地址：106083台北市大安區忠孝東路三段No.28號（JAPOLI義大利餐酒館新生店）

預約電話：02-8772-3777

圖／Japoli義大利餐酒館新生店臉書粉專

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現在一蘭拉麵免排隊了！因應疫情宅經濟，日本知名拉麵店「一蘭拉麵」宣布首度在台發售「一蘭生拉麵」，特地研發「生拉麵」，不論家中或公司，只要有微波爐並加熱約7分鐘，馬上就能吃到熱騰騰不輸現場內用的豚骨拉麵。目前生拉麵僅在台灣台北本店和台北本店別館現場外帶購買。單款售價為288元，內容物包含特製招牌豚骨湯、叉燒、蔥花與赤紅秘製醬汁，還有不可或缺的生拉麵，且口味為正常濃度（油度與湯頭皆是），想要免排隊馬上品嚐一蘭拉麵口感的民眾，務必儘速手刀前往！

台灣台北本店

地址：110台北市信義區松仁路97號

電話：02-2758-3868

台灣台北別館

地址：台北市信義區松壽路 11號B1F

電話：02-2729-9866

圖／天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣臉書粉專

台北凱撒大飯店旗下「王朝中餐廳」，推ABC套餐外帶自取優惠

知名連鎖五星飯店「台北凱撒大飯」因應疫情，特地與線上餐廳訂位平台「EZTABLE」合作，推出「外帶自取」服務，包含單人組合A套餐（一份388）元，美食內容包含漁香鹹魚雞粒炒飯與黃金泡菜；B套餐則為2到3人組合（一份588元）， 內含辣炒三絲、乾炒銀芽牛肉河粉、魚子蒸燒賣(4個)與金牌蘿蔔絲酥餅(3個)；最後還有更高檔的C套餐，一樣為2至3人組合（一份888元），內含香蔥嫩薑菲力牛、黃金泡菜、海鮮波菜餃(3個)、蠔油叉燒包(3個)與金牌蘿蔔絲酥餅(3個)。另外預定此獨家服務，預付最高還可享5%EZCASH 專屬回饋喔！

地址：台北市中正區忠孝西路一段 38 號 3 樓

訂購網址：https://tw.eztable.com/restaurant/15288

圖／EZTABLE簡單桌官網

四星知名飯店「兄弟大飯店」旗下的菊花廳，本身就是以手作日式料理為名，常常有饕客特地前往用餐，日前推出「日式和風便當系列」外帶服務，嚴選兩種主菜配大鍋悶煮的米飯，加上清燙時蔬與精緻配菜，強調熱量低且爽口不油膩，是喜歡日式料理的消費者五午晚餐外帶的好選擇，另外，若團體訂購便當的金額滿5,000元，即可提享有部分地區免費外送服務。

地址：台北市南京東路三段255號

電話：02-2712-3456 轉 菊花廳

圖／兄弟大飯店官網

台北喜來登「The Deli」輕食熱賣，還有每日現做餐盒

知名五星飯店「台北喜來登大飯店」旗下的「The Deli」，地點在飯店一樓，主要以各式手工烘焙麵包與甜點為主，日前還推出每日新鮮現做的輕食與熱食餐盒，並且不定時推陳出新，尤其餐盒主打健康低脂低油，吃起來非常爽口又好吃。由於所有商品都是每日新鮮出爐，且數量有限，單買者可自行前往選購，若有團購需求，喜來登建議可以提早三天電話預訂喔。

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

訂購專線：02-6633-1373

圖／台北喜來登大飯店官網

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