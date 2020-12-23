肯德基蛋撻免費吃！肯德基滿額送「2盒蛋撻」限時9天訂起來

一年一度的耶誕節與跨年活動即將到來，有鑒於年末聚餐等活動增加，速食業者肯德基順勢推出「滿額贈蛋撻」的雙重好康活動，超狂一次贈送兩盒免費蛋撻，就是要讓鬧熱的派對有足夠的美食享用，用美食揮別2022迎來全新的一年。

肯德基推年末活動，祭出滿額贈兩盒蛋撻的好康優惠。 圖／肯德基

肯德基蛋撻外酥內嫩、香滑濃郁的口感擄獲不少吃貨，近期推出全新的季節限定新品「芋見雲朵蛋撻」，濃郁芋頭內餡搭上棉花糖超誘人，一上架就造成搶購熱潮，人氣與肯德基經典炸雞不分上下，更被網友戲稱是被炸雞耽誤的蛋撻店。

2020年年底肯德基祭出超值優惠，就是要讓年末派對吃飽喝足，即日起至12/31透過官網訂餐，不論外帶或外送，凡單筆消費滿1500元即可獲得免費招待蛋撻一盒，不僅如此，消費者還能再獲得蛋撻兌換券乙張（限下次消費滿179元起使用），等於肯德基免費請大家吃二盒蛋撻，超狂的優惠適合多人享用，讓不管是家庭聚餐、同事間聚會，或是各式各樣活動都有KFC的美味陪伴。

肯德基「年末雙重優惠」活動資訊

時間：即日起至12/31

內容：透過官網點餐單筆消費滿1500元，即可獲得送原味蛋撻乙盒＋蛋撻禮盒兌換券乙張（限下次消費滿179元起使用）。 肯德基推年末活動，祭出滿額贈兩盒蛋撻的好康優惠。 圖／肯德基

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