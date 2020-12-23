夜貓子都能吃！台中最美台菜餐廳「hechino做茶菜」插旗公益路　營業至凌晨1點　

台中人先出動！有時髦台菜品牌美譽的「hechino做茶菜」為去年插旗勤美商圈的特色餐廳，美村首店憑藉純白簡約的老屋風格及古早味菜色，成為打卡新亮點。如今品牌乘勝追擊，即日起正式進駐公益路美食一級戰區，新店以西式空間設計搭配中式餐點，打造具有反轉魅力的台菜餐酒館，還特別營業至凌晨1點，讓夜貓子新增一處聚餐據點。

圖／hechino做茶菜提供 圖／hechino做茶菜提供

「做茶菜大墩店」位於公益路及大墩路口，整體建築從裡到外都媲美高級咖啡廳，室內植栽部分則由台中在地隱藏版甜點店「火山花店」的團隊打造，不論是懸空裝置，抑或是開放式吧台皆遍佈花草綠意，搭配天氣好的光影更是美度爆表，用餐環境十分療癒。

圖／hechino做茶菜提供 圖／hechino做茶菜提供

作為台菜品牌，「做茶菜」主打多款台式料理，像是蟹黃豆腐堡、毛爺爺紅燒肉、肉末淮南小炒、各式燉湯與粥品等為經典必吃，而大墩店限定的「魷魚螺肉蒜」則是圍爐菜色必嚐。此外，品牌也融入西餐概念製成許多創新台菜，包含以青蔥腐乳與豬五花的披薩組合，還有炭烤牛肉串沾花生醬的新吃法，皆預計為饕客味蕾帶來新享受。

圖／hechino做茶菜提供

除了台菜正餐，「做茶菜」也供應各式阿里山現沖茶飲、現煮熱茶、鮮奶茶、歐蕾、鮮果飲品及甜點，搭上獨家餐點「招牌手作流沙芋泥球」，輕鬆度過中式風味下午茶時光。另外，即日起至12/24試營運期間，做茶菜推出每日17:30後「600元酒類暢飲」，選項附有18天生啤酒、海尼根及長榮酒坊的佐餐紅白酒，讓大家吃一口台味美食、簡單小酌，將煩惱壓力拋在後頭。值得一提的是，「做茶菜」營業至凌晨一點，從早午餐、下午茶、晚餐再到宵夜都能一網打盡，也讓更多晚間才有空的人，可以更加不受時限暢聊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／hechino做茶菜提供

hechino做茶菜（12/25正式開幕）

地址：台中市南屯區大墩路632之1號

營業時間：每日11:30-01:00（最後出餐時間為23:00）

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