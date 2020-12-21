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錢都429吃到飽新品牌「吉哆火鍋百匯」插旗板橋！熱炒+串燒Buffet無限吃、連32天9折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖為店裝3D示意照片，以下皆同。圖／吉哆火鍋百匯提供
圖為店裝3D示意照片，以下皆同。圖／吉哆火鍋百匯提供

板橋鍋控要先衝！知名鍋物品牌「錢都涮涮鍋」今年繼日系二代店掀起嚐鮮潮，乘勝追擊推出吃到飽新品牌「吉哆火鍋百匯」，主打429價位就能爽吃火鍋。除了各式肉品、海鮮及蔬食任拿，亦有數十種熱炒、熟食Buffet與甜點冰品無限吃，開幕期間更祭出長達32天的「全面9折」優惠，挑戰饕客高CP值美食新選項。

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

「吉哆火鍋百匯」新店即將於12/30正式插旗板橋文化路，店裝以黃色及白色為主視覺，整體採明亮設計，空間更可容納百人以上，有望成為聚餐全新據點。而除了寬敞的環境，最受矚目的莫過於只要429元，就能火鍋吃到飽，湯頭多達9種選項，包含主推的吉哆原味湯頭，還有特製麻辣湯頭、日式味噌湯頭、藥膳養生湯頭、咖哩牛奶湯頭、東北酸菜湯頭、番茄健康湯頭、韓國泡菜湯頭等，各式口味都能滿足。

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

而豐盛菜色也是忠實粉絲的朝聖目標，現場設有超長櫃位開放自取生鮮蔬食、火鍋料、各式肉品區，另有台式熱炒、串燒、烤物、炸物等能無限吃，餐後再來點冰品和甜點，為這一頓來個甜蜜的收尾！值得一提的是，店面還規劃了現煮麵區及現切肉品區，提升肉質保證，也讓肉控吃得更安心。提醒大家12/30起至明年1/30即可9折開吃，不過開幕優惠期間不接受訂位，1/31起才開放電話訂位喔！

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

吉哆火鍋百匯

地址：新北市板橋區文化路二段181號
營業時間：每日11:00-01:00
收費標準：平日午餐429元，平日晚餐、假日全天489元，加收10%服務費
開幕日期：12/30 11:00
開幕活動：2020/12/30-2021/1/30 全面9折優惠

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