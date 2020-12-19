聖誕跨年吃喝優惠！13家「咖啡手搖＋美食」整理包：星巴克&哈根達斯買1送1、牛排免費吃

配合即將來臨聖誕節，全台除了有陸續登場的「耶誕夢幻景點」值得蒐集打卡，配上吃喝優惠才稱得上最佳玩樂享受。今天主要為大家網羅「聖誕、跨年」限定好康，不論是方便隨拿隨走的手搖、咖啡、冰品、甜點，還是特色餐廳美食促銷都有，碼起來準時省荷包開吃最快樂！

春陽茶事：12/23-12/25「全品項每杯85折、免費加料」

圖／春陽茶事提供

復古手搖品牌「春陽茶事」於12/23至12/25推出聖誕節推出「耶誕歡聚飲春陽」活動，活動期間到店出示「春陽茶事」臉書粉絲團優惠貼文畫面即享「全品項每杯85折」、冬季新品「桂圓紅棗系列同品項第二杯半價」或「免費加料乙份（珍珠、粉條、翡翠凍任選）」。全台門市皆適用，但優惠無法合併使用，每人每次限購一組，忠實粉絲也可趁優惠選擇85折開喝店內暢銷配品項「檸檬蜜烏龍」或「黑糖珍珠鮮奶」呢。

CoCo：即日起至12/25「玩拉霸抽同品項買一送一」

圖／CoCo都可提供

即日起至12/25，只要線上參與CoCo聖誕拉霸活動，到店出示圖片即有機會抽中「同品項買一送一」、「同品項第二杯半價」、「買88元折20元」、「現折10元」或「免費加料1份」，有玩必中獎，優惠可兌換至12/31。台大小福樓、南港展覽館、遠雄汐止、捷運北車、環球板橋、桃捷A12、內壢家樂福、文心秀泰、清境小瑞士、台南南紡、高雄夢時代、高雄草衙道、高雄悦誠不配合此活動。

85˚C：12/24「大杯咖啡第2杯20元」

圖／85˚C提供

85˚C即將於12/24平安夜當日祭出限定優惠，下午一點到晚上十點，到全台門市購買大杯咖啡即有「同品項第二杯20元」，每人現場限購3組，線上訂餐和外送無法使用此優惠。另外麵包控也可於全台85˚C麵包坊用第二件半價購入同款麵包，特價商品、外送和餐盒則不適用。

丹堤：12/25「全品項咖啡買一送一、12/31前抽兌換券」

圖／丹堤提供

丹堤咖啡12/25推出一日限定「買一送一」，當天至全台門市出示LINE官方帳號發放的優惠券畫面，即享全系列大杯以上飲品買一送一好康。而丹堤也推出「e起耶誕一起翻牌」數位抽獎遊戲，只要在30秒內完成翻牌遊戲即有機會獲得咖啡買一送一、愛文芒果鬆餅的免費兌換券、芝芝愛芒果買一送一、咖啡折價券等。12/31前天天都能玩，於指定期限憑券至特定門市即可兌換。

星巴克：即日起至12/25「全品項咖啡買一送一、外送平台指定組合優惠」

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起至12/25聯手外送品台Uber Eats及foodpanda推出「外送平台回饋活動歡慶耶誕」，活動期間到指定專區購買「歡慶耶誕那堤組合」即享爆米花加特定風味那堤優惠價。活動限星巴克外送門市使用，數量有限，售完為止。而星巴克特色門市愛分享數位活動也同步進行中，完成網上特色門市愛分享數位活動，即可抽取專屬飲料優惠，包含精選咖啡單杯特價、指定系列咖啡買一送一甚至「全品項飲料好友分享券」，盡情開喝買一送一。優惠可於獲券當日算起+2天內兌換，每日可兌換到20:00，最終截止日為12/27。

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish 11月推出Ghirardelli吉爾德利巧克力系列手搖，如今特別祭出跨年優惠，12/31至2021/1/2期間凡至門市點購「橙果巧克力」及「香濃巧克力」，即享第二杯半價。

路易莎：即日起至明年1/4「6款頂級飲品特價」

圖／路易莎提供

路易莎即日起至明年1/4推出年終促銷，開放「100%一番抹茶」系列優惠，包含原價80元的「100%一番抹茶鮮奶」只要50元、原價100元的「100%一番抹茶咖啡拿鐵」75元，而百元的「100%一番特濃抹茶鮮奶」下殺至55元，代表用45折優惠就能嘗鮮標榜最高級品質的新茶「一番茶」。此外，「大臣賞冠軍茶匠系列」中的焙茶和煎茶原價祭出暖心價45，現省25元，而原價80元的焙茶鮮奶茶50銅板價喝得到。

黑浮咖啡：即日起至12/31「大湖草莓十勝生乳鬆餅」免費吃

圖／黑浮咖啡提供

「黑浮咖啡」配合冬季聯手日本北海道超人氣「四葉乳業」的十勝四葉鮮乳，推出三款草莓新品。即日起至12/31為止，凡於活動時間內加入黑浮Line好友，到店內用消費滿1299元，主推的「草莓戀人北海道生乳麻糬鬆餅」即可免費享用囉！

迷客夏：即日起「聖誕口罩免費贈」

圖／迷客夏提供

即日起凡至迷客夏門市消費，單筆購買飲品滿額150元以上，且飲品至少含一杯手感芋圓鮮奶系列新品，或加芋圓配料，即可免費獲得手繪風超萌「耶誕口罩」乙只。活動適用於可加料的飲品系列，限量口罩僅限現場自取，只送不賣，70000片贈完為止。

哈根達斯：即日起至12/25「單球冰淇淋買一送一」

圖／哈根達斯台灣IG

知名冰淇淋品牌哈根達斯推出三大聖誕優惠，即日起至12/25當天，凡至指定臉書貼文按讚並留言標註兩位好友，即可立馬在Messenger收到獨家優惠。其中外帶「單球冰淇淋買一送一」優惠的兌換時間為即日起至12/20、12/25至12/27，凡到全台門市出示兌換券畫面，即可購入口味不限的單球冰淇淋，另一球由哈根達斯招待。此外，活動也有下午茶甜點「淇巧巴菲」199優惠價、「Say "Cheese"冰淇淋巧克力鍋」下殺88折，兩款憑券截至2021年1/17皆可兌換。

美食加碼：喜滋客4人同行「牛排免費送」

圖／喜滋客提供

「喜滋客牛排」推出聖誕、跨年活動，即日起至2021/01/31到店內用，只要兩人同行任選一客排餐，即享店內招牌「16盎司浩克牛排套餐」半價優惠；若四人同行，點購三份排餐加購自助吧，即贈「16盎司重磅浩克牛排」乙份，讓肉肉控快樂分食。

美食加碼：希爾頓吃到飽餐廳「悅市集」對中姓名1字享5折、2字免費

圖／台北新板希爾頓提供

台北新板希爾頓酒店的吃到飽餐廳「Market Flavor 悅∙市集」於12/31晚餐時段推出超狂「希爾頓尋人啟事」，只要姓名中對中「希」、「爾」、「頓」、「悅」、「市」、「集」任一字，即享5折用餐優惠，若英文名字含「Hilton」亦同。而若對中兩個中文字，或一個中文字加英文名字，當次晚餐直接免費吃，活動共有17:00-19:00及19:30-21:30兩大時段，需出示本人身份證件或護照核對、服務費另付。

美食加碼：「點8號」跨年外帶港點均一價60元

圖／點8號提供

港式專賣店「點8號」台北光復創始店於跨年期間延長營業時間至凌晨01:00，獨家祭出外帶優惠。現場將設立攤位，開放多款價值近百元的港式點心60元外帶優惠。不僅如此，品牌也推出「聖誕雙人餐」888元，包含經典菜色三寶拼盤、臘味蘿蔔糕、原隻鮮蝦腸、金沙菠蘿包、蒸籠點心任選2籠，還有88元飲料任選2杯，現省230元。而只要點選聖誕雙人餐，就能用8元銅板價點購應景的雪人造型包乙籠。

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