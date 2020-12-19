台中免費新景點！「茶裏王回甘吧」快閃店登場　4款微醺茶飲＋打卡撇步一次看

台中耶誕、跨年新據點再添一！10月份曾在華山引起打卡熱潮的「茶裏王回甘吧」，即將於12/24登場台中，變身純白貨櫃屋吧檯，讓粉絲蒐集一波應景美照。現場除了推出4種零酒精網美特調，還加碼5款限定版城市明信片免費送，只要跟著撇步搭配超夯景點一起拍，絕對讓社群版面成為矚目焦點！

圖／茶裏王提供

「茶裏王回甘吧」本回於2020/12/24至2021/01/03快閃台中廣三SOGO廣場，將限定店打造成簡約質感的白色系吧檯，加上聖誕紅及雪花等細節陳設點綴，清新風格隨拍隨美。而期間限定的回甘吧獨家祭出限量一萬張的手繪明信片，包含「茶裏王回甘吧款式」、「第二市場建築」、「審計368新創聚落」、「雪花風格」、「煙火特效款」，只要將半透明的卡片線條疊加在指定場景，獨特視野的景點照就此誕生。

圖／茶裏王提供 圖／茶裏王提供

而作為「茶裏王回甘吧」，另一亮點莫過於首波限定店洗版IG的微醺飲品。茶裏王聯手知名餐酒館，調配出茶飲及零酒精啤酒的組合，此次台中場共有4款夢幻糖果色特調，「小確幸」以茶裏王日式綠茶為基底，結合烏梅、檸檬與桂花香；而視覺搶眼的「夢想的初芽」茶湯為青心烏龍，糖果綠顏色來自桂花釀、檸檬汁與薰衣草的天然組合。

圖／茶裏王提供

此外，猶如紅寶石鮮艷的「像極了愛情」主打愛情的味道，採用茶裏王日式綠茶，加上玫瑰、洛神花，為聖誕節強推口味；「徬徨森林」特調則選用茶裏王白毫烏龍茶，融入零酒精啤酒風味，搭配荔枝果泥、檸檬，交織成酸甜滋味。4款精選皆有各自浪漫設定，粉絲們平安夜起記得找時間出發打卡，來場喝茶也能微醺的輕旅行。

圖／茶裏王提供

茶裏王回甘吧

活動時間：2020/12/24-2021/01/03 每日11:00-20:00（數量有限，送完為止）活動地點：台中廣三SOGO廣場(台中市西區台灣大道二段459號)

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