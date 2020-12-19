快訊

PLG／林志傑致命三分球 富邦勇士退夢想家奪歷史首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中免費新景點！「茶裏王回甘吧」快閃店登場　4款微醺茶飲＋打卡撇步一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
曾於台北快閃的「茶裏王回甘吧」本回移師台中，讓中部人也能來場免費的零酒精微醺小旅行。圖／茶裏王提供
曾於台北快閃的「茶裏王回甘吧」本回移師台中，讓中部人也能來場免費的零酒精微醺小旅行。圖／茶裏王提供

台中耶誕、跨年新據點再添一！10月份曾在華山引起打卡熱潮的「茶裏王回甘吧」，即將於12/24登場台中，變身純白貨櫃屋吧檯，讓粉絲蒐集一波應景美照。現場除了推出4種零酒精網美特調，還加碼5款限定版城市明信片免費送，只要跟著撇步搭配超夯景點一起拍，絕對讓社群版面成為矚目焦點！

圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供

「茶裏王回甘吧」本回於2020/12/24至2021/01/03快閃台中廣三SOGO廣場，將限定店打造成簡約質感的白色系吧檯，加上聖誕紅及雪花等細節陳設點綴，清新風格隨拍隨美。而期間限定的回甘吧獨家祭出限量一萬張的手繪明信片，包含「茶裏王回甘吧款式」、「第二市場建築」、「審計368新創聚落」、「雪花風格」、「煙火特效款」，只要將半透明的卡片線條疊加在指定場景，獨特視野的景點照就此誕生。

圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供

而作為「茶裏王回甘吧」，另一亮點莫過於首波限定店洗版IG的微醺飲品。茶裏王聯手知名餐酒館，調配出茶飲及零酒精啤酒的組合，此次台中場共有4款夢幻糖果色特調，「小確幸」以茶裏王日式綠茶為基底，結合烏梅、檸檬與桂花香；而視覺搶眼的「夢想的初芽」茶湯為青心烏龍，糖果綠顏色來自桂花釀、檸檬汁與薰衣草的天然組合。

圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供

此外，猶如紅寶石鮮艷的「像極了愛情」主打愛情的味道，採用茶裏王日式綠茶，加上玫瑰、洛神花，為聖誕節強推口味；「徬徨森林」特調則選用茶裏王白毫烏龍茶，融入零酒精啤酒風味，搭配荔枝果泥、檸檬，交織成酸甜滋味。4款精選皆有各自浪漫設定，粉絲們平安夜起記得找時間出發打卡，來場喝茶也能微醺的輕旅行。

圖／茶裏王提供
圖／茶裏王提供

茶裏王回甘吧

活動時間：2020/12/24-2021/01/03 每日11:00-20:00（數量有限，送完為止）
活動地點：台中廣三SOGO廣場(台中市西區台灣大道二段459號)

延伸閱讀：

非賣品！迷客夏「手繪款聖誕口罩」12/18起開送　全台限量7萬片

7-11「芋香霜淇淋」淺紫好夢幻！加碼全家「鐵觀音口味」回歸快閃2支59元

跨年 連假 台中旅遊

相關新聞

聖誕跨年吃喝優惠！13家「咖啡手搖＋美食」整理包：星巴克&哈根達斯買1送1、牛排免費吃

配合即將來臨聖誕節，全台除了有陸續登場的「耶誕夢幻景點」值得蒐集打卡，配上吃喝優惠才稱得上最佳玩樂享受。今天主要為大家網羅「聖誕、跨年」限定好康，不論是方便隨拿隨走的手搖、咖啡、冰品、甜點，還是特色餐

台中免費新景點！「茶裏王回甘吧」快閃店登場　4款微醺茶飲＋打卡撇步一次看

台中耶誕、跨年新據點再添一！10月份曾在華山引起打卡熱潮的「茶裏王回甘吧」，即將於12/24登場台中，變身純白貨櫃屋吧檯，讓粉絲蒐集一波應景美照。現場除了推出4種零酒精網美特調，還加碼5款限定版城市明

秒殺！GUBAMI牛肉麵快閃台北晶華 每場僅12席

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒開設位於台中、入列「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介的GUBAMI牛肉麵北上快閃，即起至...

12/24平安夜「限時」優惠！85˚C大杯咖啡第2杯20元、麵包第2件半價

歡樂的聖誕即將到來，連鎖飲料烘培品牌85˚C，也推出「平安夜」限時特價活動，12/24(四)當天，從下午一點開始到晚上十...

市民大道串燒人氣TOP5！盤點越夜越熱鬧的居酒屋，來個微醺Friday night

各位儂粉們，今天是小週末，再撐一下就是真正週末！經歷了一整週職場、課業的摧殘後，好不容易熬到Friday night，肯定要與三好友來個小酌，這時怎麼可以少了串燒助興呢？台北的「市民大道」肯定是許多人

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

16盎司牛排免費嗑！喜滋客4人同行「牛排免費送」　加碼2人同行半價到明年

肉控要衝！以西式創意料理為主的牛排餐廳「喜滋客牛排」祭出超狂年度優惠，即日起截至2021/01/31凡到店用餐，四人同行享「16盎司牛排」免費吃好康，兩人同行則享牛排套餐半價，超適合小資族揪團聚餐！

「1-3月壽星」注意！五星喜來登推「生日2.9折起」入住，免費升等 + 爽吃buffet，再贈蛋糕與紅酒

摩羯、水瓶、雙魚與牡羊星座的民眾注意了！知名五星飯店「台北喜來登大飯店」推出生日住宿優惠活動，即日起至2021至3月31日期間，只要生日當月入住，即可享超狂多項優惠好禮，像是贈送Buffet之王「十二廚」雙人Buffet、生日蛋糕、慶祝紅酒與免費升等服務，當日壽星更加碼贈高鐵半價乘車券一張，諸多好康，壽星們千萬不要錯過！

含早餐只要1100元！兄弟大飯店推「3折起」迎新住房專案，按讚再送台大冰棒免費吃

台北知名飯店「兄弟大飯店」祭出超狂2021迎新住房專案啦，共釋出三種房型，其中雙人房含雙份早餐，最低一人一晚只要1100元，自2021年1月1日限量開賣，數量有限，把時間空下來，準備開搶囉！

活海鮮現點現撈！升級版「22:02火鍋」進駐中和環球，全桌88折到年底

健康系火鍋品牌「22:02火鍋。樂活」憑藉高品質海鮮肉品、有機小農蔬果虜獲不少鍋控芳心，日前正式進駐中和環球購物中心，除了維持鍋物特色，更變身升級版22:02火鍋，首度引進活體海鮮。現場開放現點鮑魚、

2人送鮭魚、8人送和牛！問鼎推「微型尾牙」還有個人鍋

今年受到疫情衝擊，連帶也影響大小公司舉辦尾牙的型態。宮廷風火鍋「問鼎」自12月14日起，新推出「微型尾牙」方案，包括2、...

好丘秒殺款「7顆草莓厚醬貝果」台中吃得到！獨家連2周「買1送1」快衝

台中人手刀衝！憑貝果廣為人知的「好丘GOOD CHO'S」2018年首度展店至台中，打造多款限定厚醬貝果備受喜愛。如今好丘特別於台中新光店新推一次吃得到草莓、藍莓的超夯款貝果「莓力極限」，更加碼厚醬系

熱門新聞

流口水！南部辦桌一桌8000 菜單曝光網喊：吃過都難忘

與「少女時代孝淵」一起台南跨年！嚴選當地必吃的「五家韓式料理懶人包」

耶誕喝丹堤「買1送1」！12月底前天天玩「翻牌」送鬆餅

耶誕限定「草莓甜派」開賣！PIETY派。對天王天后都愛

台中免費新景點！「茶裏王回甘吧」快閃店登場　4款微醺茶飲＋打卡撇步一次看

調酒 X 藝術 台北文華東方喝出「荖葉、刺蔥與馬告」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。