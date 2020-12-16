「1-3月壽星」注意！五星喜來登推「生日2.9折起」入住，免費升等 + 爽吃buffet，再贈蛋糕與紅酒

摩羯、水瓶、雙魚與牡羊星座的民眾注意了！知名五星飯店「台北喜來登大飯店」推出生日住宿優惠活動，即日起至2021至3月31日期間，只要生日當月入住，即可享超狂多項優惠好禮，像是贈送Buffet之王「十二廚」雙人Buffet、生日蛋糕、慶祝紅酒與免費升等服務，當日壽星更加碼贈高鐵半價乘車券一張，諸多好康，壽星們千萬不要錯過！

圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店為知名五星高級飯店，地理位置優越，且空間寬大舒適，擁有共688間的客房與主題套房。這回推出的「喜歡當壽星」生日住宿，即日起到2021年3月31日都可以預訂，入住日期則為2021年1月2日起至2021年3月31日，平日為每晚3,500元（另加15.5%服務費及稅金），假日則為每晚4,200元（另加15.5%服務費及稅金），數量有限，每日僅限量10間。

圖／台北喜來登大飯店官網

此生日專案的優惠內容超狂，可以免費升等至12坪大的「首席客房」，以該房型定價每晚14,000元來說，平日優惠約等於2.9折；若假日優惠，則約等於3.5折。除此之外，凡該專案符合的壽星入住，可免費享用「Buffet之王-十二廚」雙人早餐Buffet（單人售價700元），並贈送生日蛋糕一份與精選紅酒一瓶，更狂的是若為「生日當日」入住，加碼贈高鐵半價乘車券一張，還可免費電影無限看。

圖／台北喜來登大飯店官網

值得注意的是，若當月壽星訂房後，於入住時須出示本人身份相關證件，方能使用該專案優惠，若審查發現無符合生日優惠，則以現場專案價方式入住。另外，當日壽星入住所贈的高鐵半價乘車券一張，限制需下次使用，使用期限至2021年12月31日止。更多喜來登大飯店的好康優惠，請上官網查詢。

台北「喜來登大飯店」喜歡當壽星生日住宿專案

預訂日期：即日起至2021年3月31日

入住日期：2021年1月2日至2021年3月31日

專案價格：平日(週日至週四) 每晚TWD3,500+15.5%；假日(週五至週六) 每晚TWD4,200+15.5%

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

圖／台北喜來登大飯店官網

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