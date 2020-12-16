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16盎司牛排免費嗑！喜滋客4人同行「牛排免費送」 加碼2人同行半價到明年
肉控要衝！以西式創意料理為主的牛排餐廳「喜滋客牛排」祭出超狂年度優惠，即日起截至2021/01/31凡到店用餐，四人同行享「16盎司牛排」免費吃好康，兩人同行則享牛排套餐半價，超適合小資族揪團聚餐！
「喜滋客牛排」主打各式人氣排餐，點購主餐加價50元即可自助吧吃到飽，開放蔬食沙拉、鮮炒餐點、湯品、炸物乃至蛋糕、甜湯與飲料無限吃喝，讓饕客飽餐一頓。本回配合聖誕及跨年節日，「喜滋客牛排」特別推出促銷活動，即日起至2021/01/31到店內用，只要兩人同行任選一客排餐，即享店內招牌「16盎司浩克牛排套餐」半價優惠；若四人同行，點購三份排餐加購自助吧，即贈「16盎司重磅浩克牛排」乙份，省荷包又能吃飽的好康快筆記！
另外，喜滋客牛排12/18起也加碼推出聖誕雙人餐，原價1504元優惠價1350元，原價2142元的三人歡聚餐則為1980元。目前喜滋客牛排分店共有桃園台茂店及廣豐店兩家，桃園肉肉控趁著耶誕節走起，吃飽還能順遊商場耶誕景點拍一波呢！
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