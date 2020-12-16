含早餐只要1100元！兄弟大飯店推「3折起」迎新住房專案，按讚再送台大冰棒免費吃

台北知名飯店「兄弟大飯店」祭出超狂2021迎新住房專案啦，共釋出三種房型，其中雙人房含雙份早餐，最低一人一晚只要1100元，自2021年1月1日限量開賣，數量有限，把時間空下來，準備開搶囉！

位於台北南京東路黃金地段的兄弟大飯店，是台灣知名的四星級飯店之一，是由洪氏兄弟合資經營，自1979年開幕以來，至今已有超過40年的歷史，其住宿與餐飲的最高品質，是能經營如此長期的重要因素之一。

採用超大Size的床，睡起來非常舒服。 圖／兄弟大飯店官網

這回兄弟大飯店推出的「2021牛轉乾坤！兄弟迎新住房優惠」共釋出三種優惠房型，分別為雙人/雙床房，原價6,700元（另計10%服務費），現在特別下殺約3折含服務費只要2200元，並加贈早餐兩客；而高級單人房，原價6,200元（另計10%服務費），現在含服務費也只要2,200元，並贈早餐一客；最後的標準單人房，原價5000元（另計10%服務費），現在含服務費特價2,000元，同樣享有早餐一客。

早餐因應疫情，推出美式早餐供選擇。 圖／兄弟大飯店官網

除此之外，若確定入住並於入住櫃檯登記時，按讚並公開分享指定貼文，即可贈送台大實驗農場冰棒券乙張。另外針對2021年除夕與春節期間，兄弟大飯店旗下七家餐廳也推出「春節圍爐優惠」專案，像是最知道名的飲茶「梅花廳」，2021年2月11日的除夕圍爐，12人桌為20,000元、6人桌則為10,800元，亦有提供年菜外帶訂購服務。上述優惠詳情請上官網查詢訂購。

2021「春節圍爐優惠」專案開跑囉，請電話預購。 圖／兄弟大飯店官網

兄弟大飯店「2021牛轉乾坤！兄弟迎新住房優惠」

訂購時間：2021年1月1日開搶，數量有限，訂購完為止

地址：台北市南京東路三段255號

官網：http://www.brotherhotel.com.tw/main.php

電話：02-27123456

備註：此專案即日起至2020年12月30日以前入住，已釋出單人房1,800元與雙人房2,000元的優惠價格，歡迎電話或官網訂購

旗下「梅花廳」飲茶非常知名，有許多粵式與港點料理。 圖／兄弟大飯店官網

兄弟大飯店的住宿採明亮寬敞設計。 圖／兄弟大飯店官網

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