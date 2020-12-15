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活海鮮現點現撈！升級版「22:02火鍋」進駐中和環球，全桌88折到年底

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
22:02火鍋插旗中和環球，目前全台共有6家分店。圖／22:02火鍋提供、環球購物中心提供
22:02火鍋插旗中和環球，目前全台共有6家分店。圖／22:02火鍋提供、環球購物中心提供

健康系火鍋品牌「22:02火鍋。樂活」憑藉高品質海鮮肉品、有機小農蔬果虜獲不少鍋控芳心，日前正式進駐中和環球購物中心，除了維持鍋物特色，更變身升級版22:02火鍋，首度引進活體海鮮。現場開放現點鮑魚、鱈場蟹、波士頓龍蝦等浮誇海味，現撈分切後即可下鍋烹煮享用，12/31前出示指定直播畫面還可全桌88折豐盛開吃。

圖／22:02火鍋提供
圖／22:02火鍋提供

全新「22:02火鍋。樂活」中和環球店為新北首家單點店，店面特別設置大片綠色植栽牆，部分座位還挑選造型鳥，搭配柔光，整體視覺環境充斥大自然氛圍頗為療癒。而本次中和店話題最高的，莫過於獨家提供的現點現撈時令活海鮮服務，品項包含鮑魚、鱈場蟹、沙公沙母、波士頓龍蝦、龍虎石斑等，現秤分切後上桌，即可立馬加入火鍋現煮，享受澎湃加料。

圖／環球購物中心提供、22:02火鍋提供
圖／環球購物中心提供、22:02火鍋提供

而主打天然有機小農蔬菜的22:02火鍋，店面直接設有大型透明蔬果櫃，點鍋每桌也會附贈多元組合的蔬菜盤及水果盤，自製招牌蔬菜沾醬更是鎮店人氣必嚐。此外，中和店和所有門市同樣準備了常客熟悉的單點食材，包含品質備受好評的牛豬雞羊、海鮮、自製滷味、手工丸子，湯底口味也有牛骨高湯熬製的「經典辣味」、「養生白味」、「五彩胡椒鍋」及素食可食用的昆布高湯。

圖／22:02火鍋提供
圖／22:02火鍋提供

早前錯過開幕首波肉品優惠的粉絲也別難過，即日起至12/31，凡出示新北中和環球ｘ22:02直播畫面，即可享全桌88折優惠，代表年底前還來得及省錢吃一波。提醒大家活動不得與商業套餐、免費兌換商品兌換活動、2202發行的現金抵用券合併使用，中和人先就近出發囉！

22:02火鍋中和門市

地點：新北市中和區中山路三段122號B2(新北中和環球)

營業時間：11:00-22:00（最後收客21:00）

注意事項：直播時間已過，可搜尋Global Mall環球新北中和臉書粉絲團查看

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