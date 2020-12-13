好丘秒殺款「7顆草莓厚醬貝果」台中吃得到！獨家連2周「買1送1」快衝

台中人手刀衝！憑貝果廣為人知的「好丘GOOD CHO'S」2018年首度展店至台中，打造多款限定厚醬貝果備受喜愛。如今好丘特別於台中新光店新推一次吃得到草莓、藍莓的超夯款貝果「莓力極限」，更加碼厚醬系列買一送一優惠，粉絲準備吃好吃滿！

圖／好丘臉書專頁

11月曾於新竹門市獨家登場的厚醬極系列「莓力極限」，為登場即秒殺的明星商品，內餡比一般款式的貝果增量66%，質感深棕色的「苦甜巧克力貝果」內層塗上主廚特製蜂蜜乳酪抹醬後，直接擺滿7顆草莓及藍莓，整體厚達6.5公分，單看剖面誘人指數高，一口咬下口感更是香甜。

圖／好丘臉書專頁、好丘官網

而為了回饋台中饕客，不僅能在好丘台中新光門市也吃得到這款新品，即日起截至12/27，凡選購莓力極限或任一款厚醬貝果，還可額外獲得一份厚醬貝果，買一送一好康每日限量10名。提醒大家結帳以高價者計、贈送品項僅限價格99元品項，而全厚醬系列皆可享買一送一優惠，送完為止。

圖／好丘官網

好丘耶誕獻禮，厚醬貝果好丘請

活動日期：即日起至12/27

活動地點：台中市台灣大道三段301號B1F（好丘台中新光門市）

活動辦法：公開分享指定臉書貼文至個人動態牆或限時動態，或出示曾在FB、IG上發布過的好丘厚醬分享圖文或限動，即享買一送一優惠。

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