1分鐘上桌！大師兄推出「銷魂滷肉」　吃得到辣油尾韻

過去曾經推出銷魂拌麵、銷魂水餃的「大師兄」，本次以台灣豬肉、銷魂辣油為元素，全新推出「大師兄秘制銷魂滷肉」，只要透過隔水加熱或是微波，就可以短短1分鐘上桌，為餐桌的白飯滋味再升級。

以麻辣鍋物起家的大師兄，近年以麻辣風味的「銷魂麵」打出一片市場。除了實體店面外，大師兄也跨足電商市場，推出快煮麵，今年還新增冷凍的「銷魂水餃」，搶攻居家經濟。本次新推出的「大師兄秘制銷魂滷肉」，選用每日於市場購買的台灣溫體豬，並透過挑、切、炒、滷、靜等5大工法調製而成，滷製時間達8小時；並透過豬皮油煉製，增添豐富的膠質口感，同時滷汁內也添加大師兄代表性的「銷魂辣油」增香。銷魂辣油乃是集結花椒、八角、荳蔻、朝天椒等數十種中藥材、蔬果特製而成，為大師兄的人氣招牌，加入滷汁後，更能增添尾韻層次感。

大師兄秘制銷魂滷肉採小包裝設計，每包100公克，每盒5包。料理時，可以隨袋隔水加熱1～2分鐘，或是微波30秒鐘即可上桌，每包約適合搭配2～4碗飯。目前大師兄秘制銷魂滷肉已於嘖嘖平台開放預售，2盒原價875元，預售價688元。