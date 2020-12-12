摩斯「培根雞蛋堡套餐」2份100元優惠限時回歸！加碼指定飲品第2杯半價到明年

摩斯漢堡曾於雙十推出的「培根雞蛋堡套餐」2份100元優惠備受喜愛，如今因應聖誕佳節，這款好康終於再度限時回歸！摩斯即日起至12/15祭出2套「培根雞蛋堡+冰紅茶」100元好康，並推出新品「日式胡麻豬排福堡」，加碼截止明年1/31的黑糖特調系列飲品半價優惠等，讓饕客省荷包開吃。

即日起至12/15為止，到全台門市點購2套經典蛋堡「培根雞蛋堡」搭配大杯冰紅茶，只要優惠價100元，原價140元。若單套購買則開放優惠價65元，亦可用20元優惠價加購一份方塊薯餅，讓大家用豐盛早餐開啟新一天。飲品方面，即日起至2021/1/31早上10點半後，凡到店點購每杯價值85元的「黑糖特調拿鐵咖啡」或「黑糖特調茶歐蕾」，即可享有第二杯半價優惠，現省約42元。下午2點後則有點心優惠組合，原價110元的雞塊薯條組搭配柚子熱茶，可用89元入手，如今熱飲還有全新插畫風聖誕杯套能賞心悅目呢！

而摩斯漢堡也新推聖誕暖心早餐慶，「日式胡麻豬排福堡」採用獨特的貝殼造型刈包，夾入酥脆豬排、高麗菜絲，最後以香濃胡麻醬點綴，準備挑戰漢堡控味蕾。新品也攜手史努比打造聯名限定聖誕活動，即日起至12/31，任選日式胡麻豬排福堡或咖哩豬排堡、搭配冰紅茶，再加上SNOOPY摩斯疊疊馬克杯或摩斯化妝包，只要優惠價200元，不僅能吃飽，還能作為聖誕小禮物交換，一舉兩得。

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