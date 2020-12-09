爭鮮壽司免費吃！点爭鮮12月「完食50盤整單免錢」　大胃王快衝限定2門市

壽司控必衝！曾推出不少大胃王比賽的平價連鎖壽司專賣店「爭鮮」，這次派出旗下品牌「MAGiC TOUCH点爭鮮」打造「和食大胃王」比賽，12月起每週二、營業時間起不限時段，報名成功後只要個人在50分鐘內吃完3份指定品項、並完食50盤，現場享全額免費，不去太可惜啦！

主打新鮮、快速、直送的「点爭鮮」送餐採新幹線列車直達座位的獨特方式，期盼為饕客帶來全新用餐體驗。如今点爭鮮12月特別於每週二推出「挑戰和食大胃王」活動，50分鐘內完食「花蛤味噌湯」、「海老茶碗蒸」、「炙燒鮭四味」各一份，其餘餐點個人組吃10份享8折優惠、30份享6折、嗑50份直接全單免費！另外小鳥胃也不擔心，只要組隊參賽，胃口大的人就能幫忙分食，共同享優惠，例如2人團體組合計20份享8折，3人合計30份為8折，以此類推。

圖／爭鮮官方臉書專頁

此次優惠活動為新莊店、南平店限定，目前活動還有12/15、12/22、12/29共3場，提醒大家滿16歲可參賽，未成年則需法定代理人簽名，另外蘿蔔絲等配料不必完食，喜愛日式壽司的朋友趕快把握機會，到指定門市填寫報名表準備開吃囉！

「挑戰和食大胃王」活動

比賽時間：12/15、12/22、12/29，活動時段12:00-21:00（最後入場20:00）比賽地點：新莊店、桃園南平店比賽規則：50分鐘內吃完指定品項「花蛤味噌湯」、「海老茶碗蒸」、「炙燒鮭四味」，其餘餐點種類不限（相同品項以10份為限）報名表下載：https://reurl.cc/Q3Ke6M

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